Estanislao Fernández a Amalia Granata: "Dedicate a tu labor como funcionaria"

Martes 29.10.2019

17:10

El hijo de Alberto Fernández se hartó de los comentarios de la panelista y la destrozó en redes sociales: "Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV ridícula".

El hijo de Alberto Fernández se hartó de los comentarios de la panelista y la destrozó en redes sociales: "Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV ridícula".

No es la primera vez que se cruzan pero parece que Estanislao Fernández, el hijo del presidente electo, se cansó. Fue luego de que el joven escribiera en la red social "Patricia sí, falopa no. Falopa sí, Patricia no", en referencia al video que circuló en las redes sociales sobre el canto a la Ministra de Seguridad. La legisladora electa retuiteó una crítica realizada por un periodista cordobés y nuevamente abrió la polémica.

"Amalia Granata volvió a abrir el bardo retweeteando una gilada. Cuando ella hace un chiste sobre la salud de una persona es un chiste. Cuando yo hago un chiste sobre lo que se gritó en una marcha es una ofensa para la ministra de Seguridad. La misma hipocresía que maneja con todo", inició Estanislao.

En este sentido, resaltó que a pesar de ser una "fiel defensora de 'con mis hijos no te metas'" (una consigna provida) pero "no tuvo ni un mínimo de decencia" al cuestionarlo a él: "Me manda a mí a averiguar qué dijo mi viejo hace años pero cuando le tocan su pasado y el cómo llego a los medios se queja de que es el pasado".

Amalia Granata volvió a abrir el bardo retweeteando una gilada. Cuando ella hace un chiste sobre la salud de una persona es un chiste. Cuando yo hago un chiste sobre lo que se gritó en una marcha es UNA OFENSA PARA LA MINISTRA DE SEGURIDAD. La misma hipocresía que maneja con todo

"Así que Amalia Granata te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta, sos una ridícula, tenés 2 millones de seguidores y 0,2% de interacción. Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV ridícula".

Hasta el momento Granata no ha respondido. Probablemente se refiera al cruce durante 'Pamela a la tarde', programa en el que participa como panelista.