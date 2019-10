Sudáfrica fue designada como sede del Mundial de Seven 2022

Sudáfrica fue designada organizadora de la Copa Mundial de Rugby Seven 2022, según confirmó la World Rugby, tras una reunión del Consejo Mundial en su reunión provisional hoy en la ciudad de Tokio, Japón.



En septiembre de 2022, la octava edición del Mundial tendrá lugar en Ciudad del Cabo, y en consecuencia ésta será la primera vez que la Copa del Mundo de Rugby de modalidad seven se celebre en el continente africano.

Los mejores 24 equipos masculinos y 16 femeninos de rugby de siete del mundo saldrán al campo en el estadio de Ciudad del Cabo en Green Point, donde competirán por el título de campeón mundial durante tres días de acción.



El estadio con capacidad para 55.000 espectadores es el mismo lugar que albergó el exitoso HSBC Cape Town Seven desde 2015, y por primera vez albergará equipos masculinos y femeninos en tres días de competencia como parte del nuevo HSBC World Serie Rugby Seven.

