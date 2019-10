https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crimen de la concejala brasileña

Testigo vinculó a Jair Bolsonaro con ex policía que mató a concejal Marielle Franco

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apareció vinculado al escándalo por el asesinato de la concejal izquierdista Marielle Franco y su chofer Anderson Silva por parte de un testigo, quien denunció que uno de los homicidas, un ex policía, fue a la casa del jefe del Estado en Río de Janeiro antes de cometer el crimen, reveló esta noche la TV Globo.

