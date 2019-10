Con un memorable partido de Anthony Davis, Lakers vapuleó a Memphis Grizzlies

Los Ángeles Lakers siguen de racha en el inicio de una nueva temporada en la NBA. El equipo de LeBron James y compañía vapuleó a Memphis Grizzlies. por 120-91.

La gran figura de la noche fue Anthony Davis, que consiguió algo histórico en la NBA: un doble-doble en poco menos de 31 minutos.

LeBron James terminó el partido con 23 puntos y ocho asistencias, mientras que Kentavious Caldwell-Pope lideró a la segunda unidad de los Lakers con 13 tantos y seis rebotes.

40 PTS | 26-27 FTM | 20 REB



💪 @AntDavis23 GOES OFF in only 3 quarters of action to help lift the @Lakers at the @STAPLESCenter! #LakeShow pic.twitter.com/6cZ2fS6xkZ