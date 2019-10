Está en duda la aplicación de la cláusula gatillo para noviembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De activarse, trasladaría a los salarios un aumento del 5,7 por ciento. Ésa fue la inflación medida por el IPEC en setiembre. Ello implicaría una erogación mensual adicional de 540 millones de pesos. “Lo vemos con mucha dificultad”, admitió el ministro Pablo Farías.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, admitió que la gestión de Miguel Lifschitz tiene dificultades para trasladar a los salarios de los agentes públicos de la provincia, la inflación medida por el IPEC en setiembre. Sobre esa base, y consultado por El Litoral, dijo que el tema no está resuelto aún y que, probablemente, antes de tomar una decisión, sean convocados los gremios estatales.

Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, la última medición correspondiente al Indice de Precios al Consumidor arrojó como resultado el 5,7 por ciento. En función de los acuerdos establecidos a principios de año, ello activaría la “cláusula gatillo”, que garantiza una actualización automática según el aumento de precios. Pero desde el Poder Ejecutivo advirtieron que la situación financiera actual no permitiría trasladar la totalidad del indicador. Ya en agosto, el gobierno había convocado a los sindicatos para plantear la necesidad de monitorear mes a mes el panorama. Desde entonces, la cláusula se respetó y activó sin discusiones. Pero ante la nueva coyuntura económica signada por una inflación alta y la escasez de recursos, la Casa Gris evalúa volver a convocar a los gremios para discutir el tema.

Dificultades

Consultado por El Litoral, Farías dijo que el tema aún no ha sido resuelto. “Tal como lo planteamos en agosto cuando nos reunimos con las entidades sindicales, ratificamos que las dificultades económicas que enfrentamos desde estos últimos meses obligan a evaluar la situación de manera permanente. Este mes (por setiembre) tenemos un índice muy importante de inflación; además, muchos problemas económicos. La Nación no cumplió con la compensación de 5 mil millones que debía girar por el déficit de la Caja de Jubilaciones; y lo que recibimos por compensación de Ganancias e IVA es realmente insignificante. Por lo tanto, no sabemos con certeza si este mes vamos a poder aplicar ese índice a los salarios”, admitió. El ministro adelantó que el tema será conversado con los gremios y también con los municipios y comunas, que se encuentran en una situación “desesperante” en su gran mayoría.

“Seremos lo más responsables posible, cuidando los recursos y tratando de garantizar el pago de salarios con todas las condiciones legales establecidas. Inclusive, si lo permite la economía, respetando la cláusula gatillo. Pero la verdad es que al día de hoy, lo vemos con mucha dificultad”, admitió.

Contratados

En otro orden, Farías amplió la afirmación de Miguel Lifschitz quien adelantó que ya no se concretaría en lo que queda de la actual gestión, el pase a planta permanente del personal contratado. Se trata de unos 1500 trabajadores de diferentes reparticiones, cuya efectivización fue materia de negociación durante varios meses con los gremios Ate y Upcn, esencialmente. “Ya estamos muy al fin de la gestión para hacer un pase a planta de tanta importancia”, dijo Farías. “Sí estamos tratando de avanzar con los gremios en el cierre de un acta paritaria, que tiene un valor importante en el sentido de definir los criterios de las personas que están en condiciones de pasar. Eso permite, posteriormente, armar listados en los diferentes ministerios del personal que está contratado en esas condiciones, y luego quedará el acto definitivo de pase a planta que, como dijimos en su momento, teniendo en cuenta las reglas del fin de mandato, puede implicar que algunos se concreten en este período, y otros, en el próximo mandato”, explicó.

Acordar

Para Farías, la preocupación de la gestión pasa porque “si no acordamos esas actas y no trabajamos rápidamente con los ministerios, va a ser muy difícil lograr antes de fin de año el pase a planta”. De todos modos, consideró que “si dejamos firmadas las actas, estableciendo los criterios y armando los listados, eso será una garantía para los trabajadores; y la próxima gestión va a tener parte del problema resuelto. Si no -consideró-, quien asume, va a tener dificultades como las tuvimos nosotros cuando asumimos el diez de diciembre. Allí debimos afrontar muchos problemas; no sólo había contratados sino también gente que cobraba con planes de empleo, con ayudas sociales, etc. Todo ello llevó mucho tiempo ordenarlo y varios conflictos con el personal. Aspiramos a que eso no suceda con la próxima gestión”, concluyó.