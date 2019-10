https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.10.2019 - Última actualización - 11:30

11:19

El árbitro habló de la jugada entre Morelo Y Casco Lamolina, obstinado: "No me pareció que haya sido penal"

El árbitro Nicolás Lamolina habló con el canal TyC Sports sobre las jugadas polémicas del partido entre River y Colón.

Puntualmente, sobre el penal de Casco contra Morelo, el árbitro defendió lo que cobró y dijo: "En la cancha uno tiene una sola imagen, mi ubicación era buena. Yo veo que Casco rechaza el balón y por una acción de juego e inercia que llevan ambos jugadores se produce el choque. La verdad es que no me dio para cobrar penal. Claramente Casco llega a rechazar el balón y por una acción lógica se produce el choque".

Y agregó: "Me deja dudas pero incluso el jugador de Colón cae por el golpe de la pelota. En la cancha no me pareció penal y no se si lo sancionaría…".

Y cerró: "No me pareció que haya sido penal".

Luego, continuando con el tema, dudó y dijo: "Puede considerarse una acción temeraria… Ambos fueron a buscar la pelota. Estoy tranquilo con lo que sancioné". Y agregó: "Si había VAR se podía sancionar… es una jugada muy gris. Ojalá el VAR llegue pronto".

La roja a Roa

La fecha pasada, Lamolina expulsó con roja directa al jugador de Independiente Roa y el Tribunal de Disciplina le quitó la sanción, por considerar que la falta no era para expulsión. Al respecto, el juez opinó: "Yo sigo considerando que es tarjeta roja".