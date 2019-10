A la tardecita, el Tate contra el Rojo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo cerró al arco Luego del error del juvenil Marcos Peano en Mar del Plata frente a Aldosivi, el entrenador le devolvió la titularidad a Sebastián Moyano, el golero que llegó desde La Plata. En el clásico contra Colón y en el partido contra su ex club, Gimnasia, no le hicieron goles. Uno de los puntos altos de la reconstrucción. Foto: Mauricio Garín

“¿Cuánto hace que Leo no perdía cuatro partidos seguidos en Unión?”, se preguntaban los memoriosos en el peor momento de este equipo en la Superliga. Ahora, como en el fútbol todo cambia, se preguntan lo mismo pero al revés: “¿Cuánto hace que Unión no gana cuatro partidos seguidos de la mano de Madelón?”. Así es este juego, tan cambiante. Hoy, a las 19.10 y en la tardecita de Santa Fe, el Tate va por el cuarto: 1) Le ganó a Aldosivi en Mar del Plata; 2) Le ganó a Colón el clásico; 3) Le ganó al Gimnasia de Maradona en el Bosque Platense. Hace cuatro que no pierde y logró cerrar su arco prácticamente en los últimos partidos. Enfrente, herido y con DT interino, estará el Rey de Copas.

Más allá de su racha adversa —eliminado de la Sudamericana, perdido en la Superliga y afuera de la Copa Argentina—, Independiente siempre es Independiente y le sobran jugadores. Si algo sabe Unión es cómo plantear este tipo de partidos. Los dos zagueros, los dos “5” y ahora los dos tanques juntos que van de “9”: por ahí pasa la columna vertebral para esta recuperación en las últimas fechas. Volvió a recuperar solidez defensiva para que no lastimen a Moyano y ahora los detalles le juegan a favor: hace un gol y lo defiende a morir.

El rival, herido

Sebastián Beccacece ya es historia. El suyo fue un ciclo tan escueto como intenso en el que las cosas resultaron de modo mucho más negativo que positivo. Su alejamiento, luego de quedar afuera de la última competencia en la que Independiente peleaba —la Copa Argentina—, abrió un paréntesis que contiene un nuevo interinato de Fernando Berón, mientras la dirigencia se toma los días para conformar la secretaría técnica que luego debería elegir al próximo entrenador.

Pero para Berón no existen tiempos muertos. El coordinador de inferiores del club de Avellaneda asumió el domingo y comenzó a meter mano para tratar de devolver al Rojo al triunfo, hoy miércoles ante Unión en Santa Fe. Sabe, Berón, que este ciclo no será como los anteriores; esta vez permanecerá de movida siete partidos y nadie descarta que pueda ser ratificado en diciembre si logra enderezar el rumbo.

Berón tomará decisiones de entrada e intentará darle su impronta al equipo. De lo que se vio en las primeras pruebas, se desprende un cambio de esquema con respecto a lo que proponía generalmente Beccacece: se viene el doble cinco con un dibujo 4-2-3-1. Lo que resta confirmar es quién será el compañero de Lucas Romero. Pablo Pérez y Nicolás Domingo, quien volvería a ser tenido en cuenta, pujan por ese lugar.

Otra novedad sería el retorno a la titularidad de Martín Benítez, ubicado detrás del nueve, que seguirá siendo Silvio Romero, aunque vuelve a concentrarse Cristian Chávez. Y para ocupar los puestos de volantes externos hay varios candidatos: Domingo Blanco y Sebastián Palacios por la derecha; Andrés Roa, Gastón Togni y Cecilio Domínguez por la izquierda.

Independiente jugará hoy en la provincia de Santa Fe frente a Unión el primer partido después del alejamiento de Sebastián Beccacece, que será el primero de los seis que tendrá bajo su conducción Fernando Berón.

Lo espera Unión, con viento a favor y agrandado de la mano de Madelón. Es linda la propuesta para la tardecita del miércoles, con cielo gris y llovizna, en la ciudad de Garay.

¿Será Forlán el mánager?

La institución de Avellaneda buscará en las próximas horas dos cuestiones: terminar de armar la Secretaría Técnica y, luego, definir al entrenador. Al respecto, Héctor Maldonado hizo una declaración importante.

“Berón puede seguir como técnico, tiene chances”, aseguró Yoyo en el cierre de una entrevista con Fox y, de esta manera, le abrió una puerta a la continuidad del técnico que se hizo cargo del plantel profesional.

¿De qué dependería? Lógicamente, de los resultados que obtenga el equipo en este cierre del semestre y, además, de la decisión que tome el propio Berón respecto a si considera que es su momento para tomar la Primera División.

Maldonado, en tanto, también habló de la Secretaría Técnica que armará Independiente y dejó otro adelanto: habrá una persona que la conducirá.

“Va a haber una cabeza y los demás integrantes van a cumplir funciones determinadas por la Comisión Directiva”, afirmó el dirigente y señaló: “Creo que la cabeza de la Secretaría tiene que tener mucha llegada al exterior. Tenemos que traspasar la frontera de Argentina y buscar posicionamiento en el mundo”.

Al respecto, Maldonado contó: “La próxima semana tendremos una reunión con Diego Forlán, es una de las personas que queremos que esté”.

Intimación

Por lo que pudo trascender, extraoficialmente, los integrantes de la llamada Comisión Auditora que votaron los socios en la última polémica asamblea en López y Planes enviaron una nota por Mesa de Entradas donde intiman en el plazo de tres (3) días para que Unión responda cuestiones administrativas más que importantes. Por otro lado, ayer estuvieron los de la Comisión Auditora en la Inspección General de Personas Jurídicas.