Miércoles 30.10.2019

Elecciones en Colón de San Justo "Queremos trabajar de manera mancomunada y pareja con todos los deportes del club"

Ignacio Pueyo (Especial para El Litoral)



Encabezando la lista “Familia Colonista”, José Luis Repetto dialogó con Pasión Liga acerca de la plataforma y las propuestas electorales que proponen para ser gobierno en la institución del norte santafesino.

Su gran porte físico va acompañado de una enorme personalidad. José Luis Repetto, alias “Tola”, puede jactarse de haber sido el presidente más joven del club Colón de San Justo. Corrían los años 1993 y 1994 cuando a sus 28 años asumió el mandato en el popular club del Portón del Norte.

Repetto es una de esas personas que se devoran la vida; que constantemente buscan el crecimiento y la evolución. Esa forma de ver el mundo lo llevó a tomar la determinación de postularse como candidato a presidente de la institución rojiblanca.

“Tomé esta decisión gracias a una charla que tuve con mi familia, y después con un grupo muy grande de gente que me apoyó. En este momento tenemos unas 60 personas entre comisión directiva y comisión de apoyo para hacernos cargo de la administración del club.”

Si bien aún no están confirmadas las fechas exactas, se estipula que durante los primeros días de diciembre podrían llevarse a cabo la asamblea y las elecciones en el club de la ciudad de San Justo.

—Colón tiene 14 disciplinas y suele ser protagonista siempre. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para la próxima gestión?

—Nosotros creemos que todos los proyectos que hay en la institución hay que continuarlos, pero también hay que trabajar mucho para conseguir recursos y que esos proyectos se puedan plasmar. Lo que nosotros queremos es trabajar en ese sentido, realizar muchas gestiones para tener los fondos suficientes para gestar los proyectos que ya están en marcha sumados a los que nosotros queremos realizar de aquí en más. Colón más allá que nació a partir del fútbol, se hizo muy grande y tiene muchísimas disciplinas. Nosotros queremos trabajar de manera mancomunada y pareja con todos los deportes. Tenemos fútbol, vóley, hockey, básquet, bochas, natación, tenis de mesa, tenis paleta, tenis inglés, patín, entre otros. Queremos trabajar muchísimo con la doma, que es la fiesta madre de nuestra institución. Hay muchas cosas por hacer todavía en ese gran festival que representa a la ciudad de San Justo y a la provincia de Santa Fe. Así que estamos dispuestos a trabajar no sólo por el fútbol sino por todas las disciplinas deportivas, sociales y culturales de la entidad.

Puntualmente, en cuanto al fútbol, el candidato detalló que buscarán dar el salto de calidad. “Eso está en la cabeza de uno y en la de la gente, principalmente en el fútbol; pero también en el resto de la institución. Fijate que Colón de San Justo es después de Unión y Colón de Santa Fe el equipo que más campeonatos ganó en Liga Santafesina de Fútbol. Hace un par de años que venimos quedando afuera del Torneo Federal por muy poco, jugándole de igual a igual a grandes instituciones de la región. Esa es la idea: de a poco ir tratando de dar el salto más grande para lograr escalar en el Federal y llegar a competir en algún certamen nacional.”

—¿Qué diferencias encontras entre ese presidente que fuiste hace 25 años y lo que sos hoy?

—Uno manifiesta que tiene más experiencia porque en aquel momento el club era un poco más pequeño, y fue creciendo. A medida que la entidad fue evolucionando uno también lo fue haciendo sin dejar de lado al club. Yo trabajé mucho con el fútbol y nunca dejé de hacerlo con el Certamen Argentino de Doma y Folclore. Me interesan todas las actividades deportivas. Haber caminado tanto la institución y haberla representado en tantos lugares hacen que uno considere que tiene más experiencia y capacidad que en aquella época. A su vez el grupo que me acompaña es gente con años de trabajo dentro de la institución y dentro de las sub comisiones para que podamos trabajar mancomunadamente.

—Hablanos un poco del grupo de trabajo que te acompaña.

Estamos trabajando con ese grupo enorme de gente, pero una vez que lleguemos a un entendimiento con la actual comisión directiva para saber cómo se va a realizar la asamblea y las posibles elecciones, presentaremos en tiempo y forma la lista. El estatuto permite hacerlo hasta cinco días antes de la asamblea. Hay un montón de gente que nos está acompañando y no quiero omitir nombres de personas amigas y que están muy allegadas. Hay gente que tiene mucha trayectoria colaborando con la institución, otros hace menos tiempo, pero todos con un amor incondicional por el club y con una manera de trabajar que es día a día, con mucha honestidad, transparencia, y con ganas de llevar a la institución para adelante. Por último, Repetto dejó un mensaje para toda la gente de Colón de San Justo: “Quiero pedirle a la familia colonista que nos acompañe en esta idea de trabajar en forma mancomunada. Los esperamos a todos el próximo año si tenemos la suerte de ser gobierno en la institución para trabajar de esa manera.”