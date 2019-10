Claudio Caniggia denunció un apriete del "club de amigos" de Messi a Sampaoli en Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde México, Cani dio detalles sobre la supuesta reunión entre los jugadores de la Selección y Jorge Sampaoli, durante el Mundial de Rusia 2018. Además, fue muy duro con el Kaiser

Claudio Paul Caniggia denunció que “el club de amigos” liderado por Lionel Messi en el último Mundial de Rusia 2018 “apretó” al entrenador Jorge Sampaoli. Desde México, el Cani fue muy duro con el plantel de futbolistas que participó de la cita mundialista y disparó también con el entrenador de Casilda por haberlo permitido.

“En el último Mundial, pasaron cosas que no deberían haber pasado. No puede ser que se apriete al técnico, se lo ponga en una habitación y se le diga ‘vamos a hacer lo que nosotros queremos y no queremos jugar así. Si querés quedate en el banco’. Es una barbaridad que el técnico haya aceptado esa situación”, arremetió el ex futbolista, quien visitó los estudios de La Última Palabra de Fox Sports México.

En otro orden, Caniggia habló de su ausencia en el Mundial de Francia 1998 y lanzó una fuerte acusación contra el entonces entrenador albiceleste, Daniel Alberto Passarella. “Nos dejó afuera a mí y a Redondo y Bati casi quedó tambaleando. Eso fue una decepción porque considero que tenía 31 años y estaba perfecto y él llevó jugadores que tenían sus amigos representantes y los querían vender. Por eso no fui yo”, aseguró.

Y, en diálogo con Basta de Todo por Radio Metro, dio más detalles. “Lo del recambio es mentira, hay otra historia. Lleva a Balbo que no estaba jugando en la Roma, Crespo que estaba lesionado y Batistuta. Tres en la misma posición, pero está bien, estaba Ortega, el Piojo López y Delgado que no tenía un historial en la Selección y no entró ni un minuto. Hay gente que laburaba con él (representante) y querían venderlo. Delgado aparentemente tenía ese representante muy amigo de Passarella”.

También cuestionó al Kaiser por el supuesto motivo de su exclusión del seleccionado argentino: “Lo del pelo es ridículo. Sería patético que un entrenador dijera ‘cortate el pelo’”.

“A nivel colectivo, nos falta tener el nivel de otros grandes equipos, pero seguimos siendo una potencia. Argentina siempre es respetada y temida por los rivales”, fue el análisis de Caniggia sobre la Selección. Mientras que para terminar, sentó su postura frente a la comparación Messi o Maradona: “Son dos cracks, de los cinco mejores futbolistas del mundo. Pero no tengo duda de que Maradona es el mejor de los dos, incluso como líder”.

Otras frases destacadas de Caniggia:

"Me quedaría en México por una oferta de trabajo que me dio un amigo. Aquí me han tratado muy bien".

“La selección argentina es un gran debate. Siempre se habla por qué no gana esta Selección. Se ha llegado a tres finales y no es fácil, pero se han perdido. Pero pasaron cosas que obviamente no deberían haber pasado, como ocurrió en el último Mundial y es complicado”.

“Se ha formado a lo mejor un grupo, no quisiera pensar que es el club de amigos pero a lo mejor es algo parecido. A nivel colectivo nos falta algo en alguna posición de tener el nivel de grandes equipos, pero seguimos siendo una potencia. Argentina siempre va a serlo, es respetado y temido por cualquier rival”.

“En Israel, Passarella le dijo mano a mano a un reconocido periodista creo que a Batistuta no lo voy a llevar. Ya nos había limpiado a Redondo y a mí, la verdad que sí fue una decepción”.

"Maradona es una leyenda del fútbol, no importa que se ponga la camiseta como en este caso como técnico de Gimnasia. El argentino lo quiere. Aquí (en México) le fue bien".

“Es un truco de las cámaras (su pico con Maradona en Boca). Salió como una joda y terminó en ese beso. No pasa nada. No hay nada raro igual acá, es afecto, no piensen mal”.