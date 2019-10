https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La programación completa con las propuestas escénicas que ofrecerán las salas de la ciudad hasta el domingo.

EN ESCENA Teatro para el fin de semana La programación completa con las propuestas escénicas que ofrecerán las salas de la ciudad hasta el domingo.

“Sin domesticar”

El Demente y Ori de Mierda: dos youtubers que rompen todos los moldes convencionales. Juntos descubren a través del juego que están “sin domesticar”. Así, sin mostrar una rebeldía consciente, plasman una obra teatral al estilo de los “late shows”, con monólogos agudos, sketches y cuadros musicales que van y vienen. Entre la ficción y la realidad, proponen un humor refrescante. Se presentarán el viernes a las 21 en ATE Casa España (Rivadavia 2871).

“Bernarda: Ni un gesto de indulgencia”

Adaptación del clásico de Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba”, con un elenco integrado por Adriana Rodríguez, Nelda González, Daniela Romano, Marisa Ramírez, Luciana Lezcano, Carolina Mráz, Ana Paula Borré, Rosa Ana Sánchez y Stella Maris Curi. Dirige Exequiel Maya. Con la muerte de su segundo esposo, el carácter de Bernarda Alba se ha endurecido. Es por eso que niega su propia felicidad y la de sus cinco hijas, criadas a la sombra del prejuicio, la represión y la denigración. Sube a escena en ATE Casa España (Rivadavia 2871) el domingo a las 21.

“Uh... Manos”

Esta obra de títeres para adultos apela a través de pequeños cuadros a despertar la imaginación del espectador mediante los títeres (muñecos, objetos, manos...) que simbolizan situaciones en las que se despliegan el humor, el humor negro, la ironía, la nostalgia, la crítica social y estética. Un retorno a las manos como esencia de este arte, rescatándolo de los estereotipos. Se presenta el sábado a las 21 en El Retablo (Moreno 2441).

“Tormenta salvaje”

La obra de Mauro Coronel y Luna Saavedra Andreotti brindará dos nuevas funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020). Serán este sábado a las 21 y el domingo a las 20.30, con la dirección de Saavedra Andreotti. Las interpretaciones están a cargo de Brenda Jerichau como Aurelia, Alejandro Fort Villa como Juan Pedro, Mauro Coronel como Fernando, Salomé Espíndola como Elena y Miguel Busso como Octavio.

“Llegó la Reina, se acabó el recreo”

Se trata de un show cómico musical con cantantes en vivo, transformismo y humor. Susana, Moria, Pimpinela, Isabel Pantoja, Tita Merelo pasan por el escenario de la mano de cantantes en vivo. Integran el elenco: Cecilia Verón, Maxi Streisand, Marisal Sil, El Chango Saldías, María Esther, Daniel Escobar y artistas invitados de Santa Fe. La producción está a cargo de Olga Zalazar; el director artístico es Pedro Alejandro Aranda y el autor, Daniel Escobar. Se presenta el domingo a las 21.30 en el Foyer del Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

Muestra anual talleres de danzas UPCN

Los talleres de danzas de UPCN: Petit Prince -Técnica avanzados-, Ballet Ensamble Fusión, Folklore adultos e Iniciación a la danza árabe academia Yassid realizarán su puesta anual con entrada libre y gratuita. La muestra se realizará el domingo a las 20.30 en la sala mayor del Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

“200 gramos de mariposas”

Una mujer. Un ex esposo. Una hija. Un esposo. Una suegra. Viviendo todos en el mismo lugar. Un productor que llega a romper con la dinámica de esta familia excéntrica. Un actor fracasado que se siente triunfante. Un marido que hace años no emite palabras. Una adolescente que ya no soporta la disfuncionalidad. Y en medio de todos, una mujer. Dirección: Walter Alemandi. Se presenta hoy a las 21 en ATE Casa España (Rivadavia 2871).

“Finlandia”

La versión del grupo Finisterre de la obra de Ricardo Monti inicia su ciclo despedida 2019. La puesta tiene a Rubén Von der Thüsen, Hernán Rosa, Flavia Del Rosso y Cristian Buffa como sus intérpretes, bajo la dirección y puesta en escena de Marina Vázquez, con asistencia de Solange Vetcher y Cecilia Mazzetti. Completan esta propuesta Federico Toobe, Lucas Ruscitti, Eugenia Toranzo, Agustín Falco y Luciano Santiago Pintos. Se presentará el viernes a las 21.30 en Latreinta Sesentayocho (San Martín 3068). Desde la producción informaron que se sorteará entre el público un ejemplar de de la novela “La Creación” de Ricardo Monti.

“Canciones animadas”

El ciclo del elenco de Teatro de Títeres Municipal, Pasen y vean títeres, comienza su grilla del mes de noviembre con una función de esta obra. Será este sábado a las 11.30, en el Teatro Municipal (San Martín 2020) y con entrada libre y gratuita. Se trata de una creación del elenco que propone un paseo de la mano de la música “y de la patita de un gato empeñado en hacer famosos a los músicos titiriteros del elenco. Aunque aún no sabemos si lo van lograr”, cuentan sus hacedores.