Una alta proporción de usuarios de la EPE se expresó "muy conforme" con el servicio

El dato se desprende de un estudio realizado por la Dirección Provincial de Opinión Pública según el cual 8 de cada 10 usuarios percibe una mejora del servicio para dar respuesta ante cortes de energía y en la atención de consultas y reclamos.

Según los resultados de las encuestas realizadas por la Dirección Provincial de Opinión Pública, más del 80% de los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía afirma que el servicio que reciben es “muy bueno”. La cifra surge al comparar la opinión los usuarios en septiembre de 2015, con su percepción del servicio en el mismo mes de 2019. Es decir que el porcentaje de satisfacción aumentó 20% en los últimos cuatro años, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario.

El servicio de “energía eléctrica” es el mejor evaluado en líneas generales por los usuarios provinciales, alcanzando valoraciones positivas de 86,3% en Santa Fe y 78,1% en Rosario. Así supera a otros servicios como el de gas natural, agua, recolección de basura, barrido y limpieza, internet, tv por cable, telefónica celular y fija.

Otro dato positivo es que los usuarios perciben una respuesta más rápida para sus consultas y reclamos gracias a la incorporación de nuestras vías de comunicación como Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. Además de poder realizar trámites a través de la oficina virtual o por sms.

También estas vías de comunicación son un dato positivo para los encuestados quienes se enteran anticipadamente si se realizará un corte para mantenimiento o mejoras.

En cifras

Según las opiniones comparadas por el estudio realizado en la ciudad de Santa Fe, en los últimos siete años, la EPE muestra una tendencia creciente de la valoración positiva que pasa de 66% a 86%.

En el caso de la ciudad Rosario, desde el año 2012 a la actualidad, la EPE muestra una tendencia creciente de la valoración positiva que pasa de 48% a 78% en 7 años.

El porcentaje de usuarios que sufren cortes imprevistos (reiterados o esporádicos), se redujo notablemente de 2015 a 2019, pasando de 79% al 33%, según esta misma encuesta.

Teniendo en cuenta que en los últimos años la provincia tuvo que afrontar un aumento del 6.000% del precio mayorista de la energía, que existieron tres grandes devaluaciones y que hubo que a¿enfrentar temporales extraordinarios en distintos puntos del territorio, aún así, la evaluación de los usuarios mejoró en estos cuatro años.

Una mejora pese a las adversidades

En este sentido, la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, destacó que “las primeras conclusiones muestran que en un país con crisis económica, quita de subsidios, inestabilidad cambiaria y con modificaciones constantes en las políticas energéticas nacionales, la EPE logró mejorar la calidad del servicio, acortar los tiempos en los cortes, innovar en vías de comunicación y en sustentabilidad, así como acelerar la respuesta de los reclamos que sus usuarios realizan hoy por todos estos nuevos medios”.

“Durante nuestra gestión la macroeconomía no fue favorable para las mayor parte de las empresas, la EPE no es la excepción y también se vio sometida a los mismo avatares que el resto de las industrias y comercios, siendo una empresa del Estado más aún por su responsabilidad como actor clave en el desarrollo energético de la provincia. Pese a todo, la empresa, con una administración eficiente y un área técnica muy inteligente, ha logrado mantener no solamente los estándares de calidad de servicio sino mejorarlos, todo esto con el trabajo comprometido de los operarios”.

“El santafesino tiene que saber que la EPE es de todos y que el servicio que presta también está pensado para que podamos desarrollarnos como provincia”, sostuvo la funcionaria.

Geese señaló además que “se ha avanzado mucho en los programas como son ‘EPE Transparente’, implementado con el objetivo de poder mostrarle a la gente lo que se ha mejorado no solamente en el rubro de contratación de proveedores sin también en gobierno abierto. Desde hace mucho tiempo, también se transparentaron datos de la empresa como por ejemplo publicar su página web la comparación tarifaria para poder desmitificar esto de que el servicio que presta es el más caro”.

La funcionaria provincial manifestó que “el programa ‘Epe cerca tuyo’ ha tenido muy buenos resultados que se ven en la valoración de la gente sobre cómo se comunica la empresa, cómo los usuarios se enteran de lo que la empresa va haciendo y que tiene que ver con su propio servicio” y que “ofrecer una página web más atractiva, sumar todos los medios de comunicación y aplicaciones digitales para pagar la factura, son herramientas que permitieron que la gente sienta a la empresa más cerca y la pueda valorar más”.

Por último Geese afirmó que “como a todas las empresas trabajar en contextos tan cambiantes y tan poco previsibles es un desafío y este desafío se pudo llevar adelante teniendo estos buenos resultados porque contamos con un plantel técnico muy importante y bien capacitado. El objetivo que nos marcó el gobernador Miguel Lifschitz fue que la EPE estuviera más cerca de la gente con un mejor servicio e innovación. Por eso también concretamos políticas de energías renovables y de sustentabilidad antes que muchas otras distribuidoras del país”.