Twitter prohíbe la publicidad política en todo el mundo

"Un mensaje política gana alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o dar retuit. Pagar por ese alcance elimina esa decisión, forzando mensajes políticos altamente optimizados y targueteados para el público. Creemos que esta decisión no debe quedar comprometida por el dinero", explicó Dorsey desde su cuenta de Twitter (@jack).

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵