https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.10.2019 - Última actualización - 13:34

13:32

Furia callejera Taxista agredido tras una discusión por el tránsito

Un taxista y los ocupantes de un automóvil particular protagonizaron la noche del miércoles una feroz pelea en plena calle, la que culminó poco después con todos los involucrados en la seccional policial.



Una mala maniobra en el tránsito (una “encerrada”) fue lo que disparó el conflicto que derivó luego en golpes de puño y patadas entre los involucrados.



“Todo comenzó en Belgrano y Suipacha donde una mujer que venía al mando de un auto me encierra. Ahí tuvimos una primer discusión”, relató Carlos (43), el taxista, en diálogo con El Litoral.



“Ocurre que minutos después esta mujer me vuelve a encerrar en Junín y Rivadavia. Ella venía por el carril central y quiso doblar de golpe. Ahí paramos ambos vehículos y nos bajamos por la ‘calentura’ del momento”.



“Yo te pegué”



“La mujer me empieza a insultar -prosiguió- mientras que me filmaba con un teléfono celular. Yo le doy un manotazo al celular y cuando estoy sacando los papeles del seguro siento un golpe en la nuca. Me doy vuelta y lo veo al marido, entonces pensé que el me había pegado. ‘Yo fui la que te pegué’, me dice la chica.



Empezamos a forcejear con el marido y la mujer me pegaba en la espalda. En esa misma situación recibí un golpe en la cara fuerte.



Después de todo este lío fuimos a la seccional. A mí me vio el médico policial y constató una lesión en el rostro, al lado del ojo. Al final de todo yo le pedí disculpas esperando que ellos también reconozcan su error.Sin embargo nunca me dijeron nada. Lo peor de todo es que estoy seguro que esa mujer no puede estar al mando de ningún vehículo”, cerró.