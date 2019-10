https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin precedentes Un caballo dejó impotente a un hombre y su esposa le ganó una demanda al Hipódromo por no poder tener sexo

En 2008, la vida de Juan cambió para siempre y de forma inesperada. El hombre decidió ir a ver las carreras al Hipódromo de Palermo, y terminó viviendo una de las situaciones más difíciles de su vida.

Juan, que en ese entonces tenía 57 años, se dirigió hacia la rotonda del lugar para ver los caballos. Cuando aparecieron y sin haber podido preverlo, uno de los animales tiró una patada que dio contra un tacho de basura. El tacho, a su vez, le dio en la ingle a Juan y lo derribó al piso.

El hombre sintió un dolor intenso de forma inmediata y fue trasladado al Hospital Italiano, donde vieron que tenía un gran hematoma en el pene.

Pasaron los días y ni el dolor ni el hematoma se fueron. Desde ese momento, no pudo volver a tener una erección.

Unos meses después lo operaron, pero la intervención fracasó. Por ese motivo, Juan decidió hacer la denuncia penal al Hipódromo de Palermo, y su esposa, Herminia, también. Ambos pidieron una indemnización por lo que habían sufrido.

La Justicia finalmente entendió que ella también había sido una víctima de la situación y ordenó indemnizarla. "Desde aquel maldito e inolvidable día, no hemos podido nunca más tener relaciones sexuales, por lo que mi vida, lamentablemente, ha tenido un cambio rotundo con severísimas perturbaciones. Nunca más podré volver a tener relaciones sexuales. La única vía sería el camino de la infidelidad para con él, lo que no comparto bajo ningún punto de vista. Cabría preguntarse entonces: quién si no yo, además de él, ha sido verdadera y exclusivamente damnificada por este hecho", aseguró la mujer.

Herminia recibió 120 mil pesos de reparación, y Juan, 300 mil.