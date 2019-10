https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 31.10.2019 - Última actualización - 18:34

18:33

Por el hundimiento del submarino

ARA San Juan: llaman a indagatoria a otros cuatro ex altos jefes la Armada

Cuatro ex altos jefes de la Armada Argentina fueron citados a prestar declaración indagatoria por la jueza federal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, con lo cual se suman a los tres primeros marinos que ya habían sido imputados, informaron hoy fuentes judiciales.

