Jueves 31.10.2019

“Muchos niños mueren” "Alarmante" mensaje de un pastor evangélico contra Halloween

Un pastor evangélico colocó una pancarta en Cullen al 2900 que contiene la leyenda "Muchos niños mueren en rituales satánicos. No al Halloween". Esto generó no sólo sorpresa sino también un poco de indignación ya que a pocos metros de allí funciona una escuela.



Se trata de Jorge, representante de la Iglesia Jesucristo Camino de Salvación, quien brindó una explicación un tanto insólita de porqué se oponía a Halloween.



"Es una fiesta que viene de muy atrás en el tiempo. La celebraban en Irlanda los sacerdotes celtas", comenzó su explicación.



Jorge sostuvo que "en el día 31 invocaban los poderes de la muerte para recibir poder. Dentro de ese tipo de rituales, había sacrificios de mujeres vírgenes y de niños. Y atrás de todo esto, se adaptaron esos crímenes a algo más inocente o inofensivo, y se empezó a hacer partícipe a los niños".



"Sabemos que hay lugares en los que antes de esta fecha desaparecen niños. Nosotros entendemos que esos niños que desaparecen, y no vuelven a sus casas, pueden ser víctimas de este tipo de cosas que son muy oscuras", remarcó Jorge.



"En todas las iglesias cristianas se sabe todo esto. Hay madres que dicen que después de este día sus niños no pueden dormir, están exaltados con miedo. Para colmo dan películas de terror todas las noches. Se generan espacios donde lo espiritual toma una connotación bien real", expresó y por último consideró: "Les advertimos a los papás que no permiten que los niños participen de estas fiestas. Esto no es de carácter prohibitivo, pero es para que estén alertas porque hoy durante toda la noche se harán invocaciones a los muertos y todo estas cosas. No podemos permitir que los niños sean víctimas de estas cosas".