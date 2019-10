https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 31.10.2019 - Última actualización - 20:00

19:59

Venía de perder 5 de los últimos 6 partidos Pizzi dejó de ser DT de San Lorenzo y se despidió con una carta a los hinchas

El director técnico Juan Antonio Pizzi se despidió hoy de los socios e hinchas de San Lorenzo con un comunicado en el que consideró que "por mucho que duela, es el momento de dar un paso al costado" luego de sufrir la quinta derrota en las últimas seis fechas de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"Son parte de mí desde que me recibieron con los brazos abiertos en 2012. Juntos logramos triunfos para el recuerdo, como ganar el Torneo Inicial y nos permitimos soñar con los pies sobre la tierra", expresó en un mensaje destinado a los "estimados hinchas del Ciclón".



Pizzi explicó que decidió su regreso al club a mediados de año "con más ganas e ilusión que nunca por trabajar entre todos para que esta gran familia pudiera volver a estar donde se merece, y para sentir de nuevo esa sensación única que es estar con ustedes en nuestra cancha".



"Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado durante esta nueva etapa que por desgracia me toca concluir. También quiero tener un recuerdo para todo el plantel de jugadores, mis ayudantes en el cuerpo técnico, dirigentes y trabajadores de la institución. Gracias a toda la familia de San Lorenzo de Almagro por el cariño y el respeto que me mostraron", concluyó el ex técnico del seleccionado chileno.



Con información de Telam