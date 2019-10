https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 31.10.2019 - Última actualización - 20:18

20:15

Hizo lugar a un amparo colectivo La Justicia pampeana ordenó retrotraer el valor de la cuota de autos 0 km a abril de 2018

La Justicia pampeana resolvió hoy hacer lugar al amparo colectivo presentado en Santa Rosa por 204 suscriptores de planes de ahorro de autos 0 km. y dispuso que se retrotraiga los valores de las cuotas de los autos a abril del año pasado.



Así lo informó a la prensa el diputado socialista Luis Solana, uno de los legisladores provinciales que acompañó la presentación junto al diputado justicialista Espartaco Marín y el de Nuevo Encuentro Eduardo Tindiglia, ante el Juzgado Nº 5 Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial correspondiente a Santa Rosa.

La jueza Adriana Pascual, en el marco de la causa caratulada “Pozniak, Pamela Liz y otros s/ amparo”, resolvió “hacer lugar a la medida cautelar requerida e intimar a las empresas demandadas a que, a partir de la fecha del dictado de la presente resolución, fijen el valor de las futuras cuotas correspondientes a los planes celebrados con los amparistas (con contratos suscriptos a la fecha de la presente) domiciliados en la jurisdicción de la provincia de La Pampa, a los valores facturados al 1º de abril de 2018 individualmente”.



Espartaco Marín expresó su beneplácito y agradeció al equipo jurídico de los distintos bloques.

El reclamo "avanzó con esta medida de acción de amparo", dijo, y agregó que hubo "sensibilidad de parte de la Justicia de La Pampa que tomó la decisión judicial, sensible, apegada al sentido común de la aplicación del derecho, de retrotraer los valores de las cuotas de los autos a abril del año pasado”.



“Debemos reconocer, acompañar y gratificarnos porque es la intervención de la Justicia sobre los que menos tienen, en este caso no es que no tengan para pagarlo, sino que no pueden pagar la cuota que les imponen”, dijo Marín.

Por último, el diputado oficialista felicitó a los ahorristas "que confiaron en nosotros".



"Esta medida ayudará a paliar el difícil momento que están atravesando las familias pampeanas que han suscripto estos planes de ahorro”, concluyó.



Con información de Telam