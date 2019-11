Estados Unidos: una nena recibió un disparo durante los festejos de Halloween

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió mientras caminaba pidiendo dulces por las calles de Chicago con su familia. Está grave.

En medio de las festividades de Halloween en las calles de Chicago, Estados Unidos, una nena de 7 años pedía dulces disfrazada de abejorro cuando recibió un disparo y fue trasladada en estado crítico.

La policía investiga el confuso episodio y no descartan que tenga relación con otro ocurrió en las inmediaciones del vecindario de Little Village. Allí, cerca de las 17:30 (hora local) del jueves en el vecindario de Little Village, un hombre de 31 años que era perseguido por otros fue baleado en la mano izquierda y fue llevado a un hospital cercano en condición estable.

Las autoridades dijeron que la niña y el hombre, cuyos nombres no fueron revelados, no estaban juntos. No obstante, Anthony Guglielmi, portavoz de la policía, dijo en Twitter que la policía creía que ella era una "víctima involuntaria".

La nena recibió el impacto de bala mientras caminaba con su familia y otros niños que pedían dulces por las calles.

"Escuchamos los disparos... cuatro balazos, y salí", dijo Lali Lara, que trabaja en una tienda de celulares cercana, al periódico Chicago Tribune. "El padre de la niña gritaba 'Le dispararon a mi hijita'", detalló.