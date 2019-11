https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dio vuelta el partido ante Camerún Argentina consiguió su primer triunfo en el mundial

El seleccionado argentino Sub 17 de fútbol reaccionó en la segunda parte y dio vuelta el tanteador ante su par de Camerún, al que derrotó por 3-1, por la segunda fecha del grupo E del Mundial de la categoría que se desarrolla en Brasil.



En el estadio Kleber Andrade de la ciudad de Vitoria, el conjunto albiceleste ofreció un desempeño convincente y se llevó el triunfo ante un rival impetuoso que presionó en el tramo final del cotejo.



Argentina encabeza las posiciones del grupo, junto a España, ambos con 4 unidades; mientras que Tayikistán tiene 3 y Camerún cierra sin puntos.



El domingo, a partir de las 17.00, el elenco albiceleste cerrará su faena en la fase clasificatoria, midiéndose con Tayikistán.





Síntesis





Camerún: Manfred Ekoi; Ricky Ngatchou, Francois Bere, Fabrice Mezama y Gael Dibongue; Patrice Ngolna, Nassourou Hamed, Arnold Eba y Steve Mvoue; Seidou Ismaila y Leonel Wamba. DT: Thomas Libiih



Argentina: Rocco Ríos Novo; Kevin Lomónaco, Alexis Flores, Bruno Amione y Santiago Simón; Lautaro Cano, David Ayala y Juan Sforza; Matías Palacios; Exequiel Zeballos y Juan Pablo Krilanovich. DT: Pablo Aimar.



Gol en el primer tiempo: 9m. Bere (C)



Goles en el segundo tiempo: 12m. Flores (A); 17m. Krilanovich (A); 42m. Godoy (A)





Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo; Cristian Medina por Ayala e Ignacio Fernández por Sforza (A); 9m. Matías Godoy por Simón (A); 14m. Severin Ze Essono por Bere (C), 15m. Jacques Mbiandjeu por Ekoi (C), 30m. Samuel Nongoh por Ismaila (C)





Estadio: Kleber Andrade (Vitoria)



Arbitro: S. Jovanovic (Serbia)

