https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.11.2019 - Última actualización - 10:48

10:31

Desde marzo de 2020 Argentina y otros 13 países latinoamericanos coordinan una iniciativa para prevenir la demencia

Centros de salud de 14 países de Latinoamérica participarán desde marzo de 2020 en una iniciativa internacional que busca "controlar todos los factores de riesgo de demencia", informó este viernes la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), que coordinará el proyecto.



Se trata de la iniciativa "Finger" (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), creada por la médica finlandesa Miia Kivipelto, quien la aplicó por primera vez en su país en 2015 con resultados "sorprendentes", por lo que se extendió luego a los Estados Unidos y China.



El proyecto, que ahora se replicará en América Latina y será coordinado por la Argentina, buscará prevenir la aparición de demencias como el Alzheimer "mediante dieta y ejercicio físico y cognitivo", por lo que se reclutará a 1.400 personas para que participen de manera gratuita de un estudio que durará un año.



"Hoy fue la primera reunión del programa Latam Fingers, como se llamará en Latinoamérica, que consiste en una intervención multidominio en pacientes con riesgo de desarrollar demencia", explicó a Télam Kivipelto, quien visitó Buenos Aires junto a la jefa de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Devora Kestel, y representantes de los 14 países participantes.

Kivipelto, profesora de la Universidad de Finlandia Oriental y el Instituto Karolinska, explicó que la propuesta consiste "básicamente en ejercicio aeróbico y anaeróbico, una dieta similar a la mediterránea, rehabilitación cognitiva, resocialización y control de los factores de riesgo cardiovascular".

"En Finlandia se logró un éxito superior a cualquier medicación disponible actualmente. A la luz de esos resultados se implementaron programas similares en Estados Unidos, Australia, Singapur y China, e inmediatamente surgió la posibilidad de extenderlo a América Latina", comentó.

Por su parte, Lucía Crivelli, del Servicio de Neurología Cognitiva de Fleni y quien coordinará Latam Fingers en la Argentina, destacó que si bien ya se había intentado cambiar la dieta de las personas con factores de riesgo, hacerlas practicar gimnasia o darles ejercicios de memoria, "esta es la primera vez que se interviene sobre todos estos aspectos juntos".

"La demencia consiste en el deterioro paulatino de nuestras funciones cognitivas, aquellas que nos permiten conocer el mundo e interactuar con él, como la atención, la orientación, la memoria y el lenguaje. Con esta intervención, esperamos que ese deterioro no se dé o incluso que pueda ser revertido", indicó a Télam Crivelli.

Según la OMS, la demencia es uno de los desafíos más grandes para la salud pública y su prevalencia va en aumento, ya que se estima que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, mientras que sólo en Latinoamérica la padecen al menos 2,5 millones de habitantes.



Asimismo, estudios de los institutos nacionales de salud del Reino Unido y los Estados Unidos establecieron que al menos el 30 % de los casos de demencia pueden atribuirse a factores de riesgo modificables, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, la depresión, el tabaquismo y un bajo nivel educativo.

"Entre hoy y mañana sentaremos las bases para comenzar el proyecto y coordinaremos los esfuerzos en la región, evaluando la eficacia de estas medidas en la población latinoamericana", dijo a Télam Gustavo Sevlever, director de docencia e investigación de Fleni.

El médico precisó que los países que intervendrán son, además de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, México, República Dominicana y Uruguay.

"El estudio no se replicará de forma exactamente igual al finlandés en cada país, cada uno le pondrá su cuota original. La dieta, por ejemplo, será en nuestro caso una dieta mediterránea modificada de acuerdo con los ingredientes que se consumen acá", retomó Crivelli.

Y completó: "A diferencia de los países nórdicos, donde Finger ya fue probado, la población latinoamericana tiene mucha heterogeneidad étnica, sociocultural, educativa y socioeconómica, por lo que lograr resultados implicaría que las conclusiones de Finlandia son generalizables".

Con información de Télam