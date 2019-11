https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.11.2019 - Última actualización - 11:31

11:24

Politica

Bolsonaro no asistirá a la asunción de Alberto Fernández

El presidente adelantó que no viajará a la Argentina para el traspaso de poder el próximo 10 de diciembre. "No voy. Decidido", dijo a periodistas.

Foto: Agencias



Foto: Agencias

Politica Bolsonaro no asistirá a la asunción de Alberto Fernández El presidente adelantó que no viajará a la Argentina para el traspaso de poder el próximo 10 de diciembre. "No voy. Decidido", dijo a periodistas.