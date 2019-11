https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado, desde las 16.30, los campeones del Apertura y el Clausura se enfrentan en el Predio Fraternidad Deportiva. El ganador promocionará a la máxima categoría y el perdedor tendrá revancha ante Nacional. En la “A”, Ateneo va a San José para jugar ante UNL.

Maximiliano Moya dirige la gran final San Cristóbal y Nuevo Horizonte van por el salto de calidad

La Liga Santafesina define este sábado el primero de los dos ascensos que pone en juego esta temporada de la Primera División “B”. Los protagonistas serán los campeones de los torneos Apertura y Clausura, es decir, San Cristóbal y Nuevo Horizonte, respectivamente.





El encuentro comenzará a las 16.30 y será dirigido por el nacional Maximiliano Moya, quien estará acompañado por Iván Fernández y Augusto Levatti como asistentes, y Juan Cruz Hernández como cuarto árbitro.





Los contrincantes se conocen sobremanera porque en esta temporada ya se enfrentaron en tres ocasiones. La última fue hace una semana, cuando ambos equipos disputaron la final del octogonal. Ese partido terminó con victoria 1 a 0 para Nuevo Horizonte y el triunfo le permitió al “Turquesa” adjudicarse el certamen para acceder a la final de este sábado.





Los otros antecedentes también fueron con victoria para el ganador del Clausura. No obstante, el que se viene será un partido aparte, donde los dos saldrán a jugarse la posibilidad de conseguir el objetivo con el que iniciaron la temporada.





San Cristóbal descendió el año pasado y quiere regresar a la categoría mayor del fútbol liguista, del que supo ser protagonista en un tiempo no tan lejano. Nuevo Horizonte, por su lado, espera volver al lugar que ocupó en 2009.





El partido se jugará en territorio neutral y en caso de no haber un ganador en el tiempo reglamentario se resolverá con tiros desde el punto penal. El perdedor tendrá revancha ya que deberá jugar la final por el segundo ascenso ante Nacional, en día, hora y escenario a confirmar.





El puntero en San José





Este sábado también se jugará la 15ta fecha del torneo Clausura de la Primera División “A”. Los encuentros comenzarán media hora antes que la final y los choques de Reserva arrancarán a las 14.





El partido más destacado estará en Colonia San José, donde hace de local Universidad. Hasta allí viajará Ateneo, con la misión de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones cuando se disputa la parte definitoria del certamen. El cotejo será controlado por Lucas Muga.





El escolta, Sanjustino, será local de Argentino de San Carlos en otro choque interesante, que será controlado por Diego Masiello. El “Verde” tiene que ganar para evitar que se le escape el “Colegial” y espera una mano de Universidad para ver si puede finalizar la jornada como nuevo líder.



La fecha se completará con estos encuentros: El Cadi-La Salle (Bruno Levatti), Independiente-Guadalupe (Gastón Freyre), La Perla-Colón (Mariano González), El Pozo-Cosmos (Martín Arce), Pucará-Newell’s (Franco de los Santos), Ciclón Racing-Unión (Gabriel Damiani) y Gimnasia-Colón de San Justo (Juan Bonnin).