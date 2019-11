https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.11.2019

El respeto a los animales Día mundial del vegano y el cambio de hábito en la alimentación

Este viernes 1 de noviembre se celebra mundialmente el día del veganismo, otra forma de alimentación que va ganando terreno entre la gente .

Virginia Yódice, licenciada en nutrición MP: 619 detalló en que consiste esta práctica saludable “Tiene que ver con una forma de ver al mundo, con una ideología, y la base es el respeto por todas las especies sin distinción, hacen una selección de alimentos que no contienen alimentos de origen animal”

“Ser vegano no es solamente comer lechuga y tomate, es totalmente saludable una alimentación bien planificada, mucha gente se entusiasma con el concepto pero de pronto no planifica bien e improvisa, hay que tener un conocimiento, es un aprendizaje, pero no es imposible”señaló la Yódice.

Las diferencias con el vegetariano

“El vegano no consume nada de origen animal, ni carne, ni pollo, ni cerdo, leche, huevo, y el vegetariano es más basado en plantas, como una nueva terminología”.

El nacimiento del veganismo

Surgió en 1944, cuando se fundó al sur de Inglaterra la Vegan Society (Sociedad Vegana) y su nombre se lo dá la palabra vegetariano, quitandóle las letras del medio.

Donald Watson, quien desde la adolescencia practiba la alimentación fue uno de sus creadores que quiso diferenciarse de los vegetarianos con el objetivo que rechazar los alimentos que provengan de los animales por una cuestión de respeto a los mismos y a su sufrimiento.