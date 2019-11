https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.11.2019 - Última actualización - 15:59

15:56

Ex Nochero 2.0

Jorge Rojas presenta su nuevo tema "El punto final"

El ex integrante de los "Los Nocheros" lanzó su canción "El punto final" en todas las plataformas digitales. A las 18 se estrena su imperdible video en Youtube. Mirá un adelanto.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Ex Nochero 2.0 Jorge Rojas presenta su nuevo tema "El punto final" El ex integrante de los "Los Nocheros" lanzó su canción "El punto final" en todas las plataformas digitales. A las 18 se estrena su imperdible video en Youtube. Mirá un adelanto. El ex integrante de los "Los Nocheros" lanzó su canción "El punto final" en todas las plataformas digitales. A las 18 se estrena su imperdible video en Youtube. Mirá un adelanto.

Jorge Rojas, ex integrante de "Los Nocheros", atraviesa un gran momento profesional con su carrera como solista. Tal es así que el artista lanzó su nuevo tema “El punto final” en todas las plataformas digitales. Tenés que leer Los Palmeras y El Chaqueño juntos para "Doble vida" "Es una canción que nace desde la motivación de crecer como autor y de compartir con otros compositores con los que no había trabajado anteriormente", afirmó el cantante con mucha felicidad. Su viaje a Colombia resultó decisivo para experimentar nuevos sonidos y colores que se reflejan en su nuevo single. El videoclip, que fue grabado en la ciudad colombiana de Guatapé, se estrenará este viernes a las 18 hs por su canal oficial de YouTube.