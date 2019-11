https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todos suplentes para recibir a Atlético Tucumán

Equipo nuevo a siete días del "partido de su vida"

El partido se juega a las 13.15 en el Brigadier López. Lavallén no utilizará ni a Bernardi ni a Esparza, que son los jugadores a los que generalmente recurre como primeros reemplazos. Entre los pibes, Pierotti y Farioli serán titulares y atajará Chicco, que ya lo hizo en la Sudamericana pero no en la Superliga.

Será un alternativo en serio. Ni siquiera Bernardi y Esparza, que son los jugadores que más participación tienen al margen de los que hoy son considerados como la base titular de Colón, son tenidos en cuenta por Lavallén. El equipo que arma va en consonancia con lo que declaró en Buenos Aires después de River: cuida todo. Ni siquiera Burián atajará. Señal elocuente de que no quiere asumir ningún riesgo, más allá de que el equipo necesita sumar en una tabla de promedios que sigue preocupando.

La formación se parece mucho a la que jugó los partidos con Sol de Mayo y Atlético Tucumán, por la Copa Argentina, y también el encuentro ante Lanús por el torneo, cuando puso suplentes antes de viajar a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro en la inolvidable noche del Mineirao.

Con Gastón Díaz, Fritzler, Acevedo y Schmidt, hay un aporte de experiencia necesaria para mechar con los más pibes. Aparecen Pierotti y Farioli, dos juveniles a los que Lavallén viene observando —y en el caso de Pierotti, poniendo en el equipo— y arriba hay nuevas chances para Da Luz, Leguizamón y Chancalay. Foto: El Litoral

Desde lo táctico, habrá que ver si la idea es jugar con un 4-3-3 o si la posición de Chancalay es más tirado a la mitad de la cancha para jugar como un enganche o como carrilero. Sin dudas que en el caso de este jugador, está más a gusto cuando juega suelto, detrás de los delanteros. Da Luz seguramente se tirará por la derecha, en tanto que Leguizamón irá por el medio. Será un 4-4-2 o un 4-3-3, aunque también podría pararse con Chancalay arrancando desde más atrás y en una función similar a la del enganche.

El equipo tendrá frescura de mitad de cancha para adelante. Y cambio de ritmo. Las características de los jugadores permiten suponer que así será. Hay rapidez y explosión en Chancalay, Da Luz y Leguizamón. Pero también Pierotti y Farioli le van a agregar dinamismo al juego en la mitad de la cancha.

Es cierto también que más allá de tratarse de un equipo totalmente alternativo, hay jugadores que tienen su peso y no hay que hablar de inexperiencia. Basta con mencionar a los de más nombre (casi todos de mitad de cancha para atrás), pero sin olvidarnos de que Leguizamón, Chancalay y Da Luz son jugadores que tienen ya un recorrido importante y un bagaje de experiencia que pueden utilizar, más allá de la corta edad de algunos (Chancalay, por ejemplo).

Atlético Tucumán es un equipo que ha perdido potencial en los últimos tiempos, viene de ganarle a Patronato en el Monumental José Fierro y hay un antecedente cercano, cuando Colón lo derrotó por penales en la Copa Argentina.

No impone el mismo temor de otros equipos de Atlético, inclusive bajo la conducción del mismo Ricardo Zielinski, pero es un partido complicado. Y a siete días de jugar el gran partido de su historia, Colón tratará, con un equipo totalmente nuevo, conseguir puntos que lo desahoguen en una tabla de promedios en la que pudo sacar alguna pequeña ventaja, pero que necesita atención constante.

>> Buscando solidez defensiva Atlético todavía se encuentra en la búsqueda de esa solidez que hace tiempo le permitía sostener la ventaja una vez que se hacía con ella. Sin embargo, da la sensación de que el equipo va ganando sintonía de a poco, y que la confianza de estos tres triunfos consecutivos impacte en el rendimiento de aquí en más. “Pasamos momentos malos, pero esto nos permitió acomodarnos. De todas maneras, sabemos que esto sigue y que no nos podemos relajar, porque a la primera de cambio nos podemos encontrar otra vez en la misma situación de antes”, advierte Bruno Bianchi en La Gaceta, que no se deja llevar por la espuma de esos 10 puntos ganados de los últimos 12 en disputa. Para el central, Atlético no hizo más que recuperar algo del tiempo que había perdido. “Es una pena haber empezado a esta altura, desperdiciamos mucho torneo, aunque bueno, era normal porque habían llegado muchos jugadores nuevos y lleva tiempo que el equipo se arme. Lo importante es que nos estamos acomodando y que por este camino podemos dejarlo a Atlético lo más arriba posible”, sacó en limpio el central. Contra Patronato, la fortuna vino al rescate en el segundo tiempo, cuando el “Decano” ya había perdido la chispa del primero y sufría los ataques áereos que buscaban la altura de Ávalos. Sin embargo, la suerte es sólo una aliada de ocasión, y no conviene fiarse de ella, sobre todo cuando se aproxima la visita a un rival complicado como Colón en Santa Fe. “Hay muy poco tiempo de descanso y nos toca jugar al mediodía en un lugar donde hace mucho calor, pero trataremos de hacer nuestro partido para seguir por esta buena senda”, aportó Marcelo Ortiz, integrante de una zaga en la que casi todos se han encontrado con la red de enfrente: él lo hizo una vez, Bianchi otra y Luciano Monzón en dos oportunidades. El único que falta para completar es Yonathan Cabral. “Seguramente ya va venir el de él también. De todos modos, mientras los defensores la saquemos, bien. Si después podemos convertir, mejor todavía”, aclaró Ortiz. “Es así, los defensores estamos para eso. Si no nos hacen goles, más allá de que ganemos o empatemos, nos vamos contentos porque la misión está cumplida”, completó Bruno. Justamente esa será su misión contra el “Sabalero”: que el arco propio vuelva a quedar en cero, como el martes, y así poder seguir sumando, sea de tres, sea de uno.