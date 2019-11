Grooming: "¿Sabés con quién chatea tu hijo?"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobierno de la provincia de Tucumán lanzó una campaña digital para prevenir el ciberacoso y generar un entorno seguro de los chicos y adolescentes cuando navegan en Internet.

Bajo el lema "¿Sabés con quién chatea tu hijo?" el gobierno de la provincia de Tucumán difundió una lista de recomendaciones para que los adultos sepan detectar a tiempo problemas relacionados a la seguridad de los niños en las redes sociales y en Internet, en general.

En primer lugar, el documento sugiere conversar con los menores sobre los peligros con los que pueden encontrarse en la red, en especial hábleles de la existencia de personas con malas intenciones. Además, recuerda que los chats "no son recomendables para los niños" y que, en caso de que acceda a que los usen, es importante que algún adulto responsable conozca sus comunicaciones y con quiénes las tienen.

También recomienda el uso de controles parentales en los distintos dispositivos electrónicos que tenga en casa. En caso de lo que los niños usan computadoras en lugares públicos (en el colegio, café internet o biblioteca), asegúrese de revisar que éstos tengan protecciones que permitan una navegación segura.

Enseñarles a los chicos la importancia de no compartir información privada en sus conversaciones digitales (su nombre completo, dirección de la casa, edad, miembros de la familia, movimientos de la casa, viajes, entre otros) es de suma importancia, según estas recomendaciones, sobre todo si son menores no deberían tener una dirección de correo propia, sino que usen una familiar, que no respondan correos o mensajes de personas que no conocen, ya que pueden ser víctimas de delitos informáticos y que le comuniquen a un adulto en caso de encontrarse en una situación incómoda en la red.

La campaña también recuerda que los abusadores digitales buscan empatía, crean un vínculo de cercanía y comprensión, tienen por finalidad obtener información personal e imágenes, buscan el encuentro físico y provocan intimidación. Los menores sin ningún tipo de control en el uso de internet, están expuestos a proporcionar datos personales a desconocidos, entrar a páginas que no cuentan con medidas de seguridad, adquirir productos en páginas desconocidas y que no inspiran confianza, abrir correos de personas desconocidas o mantener diálogo a altas horas de la noche con personas desconocidas.

Es recomendable que la computadora esté ubicada en un área visible y común de la casa, así la persona que tenga malas intenciones, encontrará mayor dificultad para establecer una relación con el menor. Es importante que el correo personal del menor no incluya su nombre, edad, o fecha de nacimiento, utilizar seudónimos o alias ayuda a evitar que sujetos con intenciones dudosas lo contacten. Antes de bajar una aplicación o juego, es conveniente que el menor verifique autores y que consulte con un adulto de su entorno familiar, recomiendan además.

Es importante aprender a elegir qué se expondrá en el perfil del menor. También hay que dialogar con el menor para que sienta confianza con los adultos de la familia, de manera que si recibe mensajes que lo ofenden, engañan o seducen, dé aviso de inmediato y enseñarle a decir "no" a desconocidos que insisten en tomarle fotos por la webcam.

Para la seguridad de los menores deben cerrar siempre y por completo toda sesión de usuario, en especial en computadoras de uso público y no es conveniente que se publique información sobre los movimientos de su casa, como tampoco si hacen compras importantes. No es aconsejable que mencionen por las redes sociales cuándo se van de vacaciones o cualquier otro movimiento de ese tipo.

Los especialistas también destacan que el que chantajea generalmente después de un tiempo obtiene imágenes de la víctima y comienza la extorsión en el círculo más íntimo del menor, a cambio de dinero. Por eso es importante que los padres, mantengan un diálogo fluido con sus hijos y que les transmitan que no deben ceder al chantaje, tienen que guardar siempre toda la conversación, no dar información adicional, cambiar las claves personales, tener cuidado con la webcam porque también puede ser usada para chantajear, pedir ayuda a una persona adulta de su confianza del entorno familiar y realizar la correspondiente denuncia en sede policial.

Finalmente, recuerdan que la webcam puede ser activada sin que te des cuenta. Lo que envía la webcam puede ser grabado por quién ve el niño y proporciona mucha información: aunque la webcam no le permite a tu hijo/a ver a nadie, los demás lo pueden ver a él o a ella. En este sentido, invitan a utilizar aplicaciones de control parental que permite vigilar la actividad de los menores en Facebook y permiten controlar lo que otra persona publica en el muro de su hijo y las imágenes en las que el mismo es etiquetado.