El Presupuesto 2020, "reconducido": Corral envió el pedido de prórroga

Al próximo cálculo de gastos y recursos del año entrante lo elaborará el intentente electo Emilio Jatón. Empezará a gobernar sin presupuesto, que es la norma “madre” de toda administración. No obstante, lo que se aplicaría es una reconducción presupuestaria: se extenderá la proyección de recursos del ejercicio actual.

Pasó pocas veces en la ciudad que un intendente electo asuma en el Palacio Municipal, comience a gobernar en diciembre y en enero, primer mes de su mandato, no tenga Presupuesto Municipal, que es algo así como el Norte, la matriz del debe y del haber, la proyección de lo que se puede gastar y recaudar. Es lo que pasará: Emilio Jatón va a asumir el 10 de diciembre próximo y terminará este año sin tener la “tranquilidad” de arrancar su gestión con presupuesto propio aprobado. Sin embargo, en estos casos excepcionales se aplica lo que se llama una “reconducción presupuestaria”.



Como había adelantado El Litoral días atrás, los equipos de José Corral y Emilio Jatón llegaron a un acuerdo en medio de la transición municipal: el Presupuesto Municipal 2020 será elaborado y enviado por el intendente electo y su equipo técnico. El actual titular del Ejecutivo iba a enviar al Concejo un pedido de prórroga para dar un “margen de tiempo”, y así quien lo sucederá en el mando pueda elaborar un presupuesto acorde al proyecto político que tiene para la ciudad.



Finalmente, Corral ingresó por nota 49/19 la prórroga de presentación de Proyecto de Presupuesto General - ejercicio 2020. El plazo: 15 días posteriores a la promulgación del provincial, según supo este diario de fuentes legislativas (el plazo de presentación que tenía Corral ya está vencido desde el último día de septiembre, según la Ley Orgánica de Municipios). En el Concejo, esa nota de prórroga enviada deberá tener estado parlamentario, y pasar por las comisiones de Hacienda y Gobierno para que sea tratada en el recinto.



Es decir, Jatón tendrá esas dos semanas para elaborar y presentar su propia proyección financiera. En el “mientras tanto”, sin presupuesto, lo que se aplica en estos casos es lo que se conoce como “reconducción presupuestaria”, posibilidad que está tipificada en la legislación vigente (Ordenanza de Administración Financiera, art. 32). Pero, ¿qué implica esta reconducción?



La reconducción es un recurso contemplado en aquellos casos en que, cuando comienza un nuevo año fiscal, no se cuenta aún con un presupuesto legalmente aprobado para el año que inicia, tal como ocurrirá cuando asuma el nuevo Ejecutivo. Con todo, se proseguiría con las pautas del actual ejercicio de gastos y recursos 2019; la legislación vigente impone, no obstante, ciertas restricciones al cobro de nuevos impuestos o la contratación de nuevas obras y servicios, entre otras.

Dos opiniones



“Entendemos que es lo mejor que (Emilio) Jatón elabore su presupuesto para el año próximo. Se gana mucho en seguridad financiera. Habrá que esperar los presupuestos provincial e incluso el nacional. La reconducción marca una cierta libertad para planificar una proyección presupuestaria razonable: no debilita en nada reconducir el presupuesto. Me parece que darle un par de meses (a Jatón) para que lo envíe, y otro tiempo para que el Concejo (con su nueva conformación) lo trate, es sensato”, declaró a El Litoral Carlos Pereira (UCR-Cambiemos).



Hoy, la actual secretaria de Hacienda municipal (María B. Etchevarría) “no podría proyectar un presupuesto porque no hay ninguna previsibilidad, en la medida en que no haya presupuesto provincial presentado y aprobado. No serviría a la futura gestión”, consideró el edil oficialista. Más aún con el agregado no menor de dos contextos de transición de gobierno tanto provincial como nacional, donde no se sabe qué pasará hasta los cambios de mando entre Miguel Lifschitz y Omar Perotti, y de Mauricio Macri a Alberto Fernández, el presidente electo.



Por otro lado, para el edil frentista Leandro González (FPCyS) la reconducción presupuestaria que se aplicaría “sería una herramienta donde se toman las variables del presupuesto actual. La reconducción es volver a aplicar, con lo parámetros vigentes, asignaciones presupuestarias para ejecutar las políticas que defina el nuevo intendente. Es clave, no obstante, esperar los cálculos de gastos y recursos de Provincia y Nación, para poder evaluar los indicadores centrales: inflación, el dólar, etc.”.



A la par de esto, “Jatón y el nuevo equipo de gestión están elaborando el esquema orgánico funcional del próximo Municipio. Y allí será donde evalúe y adecue, sobre la base de las pautas de aquellos presupuestos (Provincia y Nación) y del nuevo esquema organizacional, el próximo presupuesto. Es decir, el cálculo de gastos y recursos 2020 estará atado a esa nueva estructura orgánica funcional. No podemos omitir tampoco que en el marco de las reuniones de transición hay números encontrados, información que desde el Municipio no se entregó todavía, sobre todo con deudas que tiene el Ejecutivo actual”, cuestionó González.



Un antecedente



Un caso similar a la reconducción presupuestaria ocurrió cuando asumió en el Palacio Municipal el ex intendente radical Mario Barletta, en reemplazo del justicialista Martín Balbarrey. Ocurrió el martes 11 de diciembre 2007. Recién el 18 de febrero de 2008, Barletta presentó el Presupuesto Municipal 2008. Y el 18 abril, es decir cuatro meses después, el Concejo aprobó el Cálculo de Gastos y Recursos de aquel año.

