El Coro Polifónico y la Orquesta de la Merced, bajo la dirección de Rodrigo Naffa, reestrenan el espectáculo inspirado en la banda sonora de la famosa película. Será el domingo 10 de noviembre, en el Centro Cultural Provincial.

CONCIERTO SINFÓNICO CORAL "EL REY LEÓN" Música de la realeza

En 2014, los integrantes del Coro Polifónico de la Merced, junto a otros organismos idearon y pusieron en escena un espectáculo que quedó grabado en la memoria de propios y ajenos: el concierto sinfónico coral “El Rey León”, basado en la popular película infantil de Disney de 1994. Cinco años después, decidieron reestrenar el espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica de la Merced y un grupo de solistas invitados. De modo que el público tendrá la posibilidad de volver a ver esta propuesta musical el domingo 10 del corriente, a partir de las 21, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

El director artístico, Rodrigo Naffa, explicó que la idea surgió en función de que el Coro elige cada año un repertorio popular para desplegar una acción a beneficio de instituciones de bien público (en este caso Cáritas y Fundación Hospital de Niños). “Se trata de un musical con actores, cantantes, vestuario, maquillaje y puesta en escena que cuenta con la producción general de Pablo Goris, sin la cual no sería posible aspirar a este tipo de espectáculos. Pensamos en hacerlo ahora, porque siempre estamos atentos a las novedades de la cartelera del cine y a lo que circula en el boca a boca”.

—Y este año se estrenó en los cines la nueva versión de “El Rey León”.

—Claro. Sabíamos desde febrero que se estrenaba en agosto, así que creemos que para esta altura la mayoría de la gente que sigue este tipo de películas la ha visto. Y nosotros queremos hacer el reestreno de la música completa de la película con orquesta, coro y solistas.

—¿Desde tu rol de músico, qué valoración hacés de la banda sonora de la película?

—Me parece una composición exquisita de Hans Zimmer y Elton John. Zimmer es mi compositor favorito de música de películas. Combina muchos aspectos interesantes, como música sinfónica con electrónica, muy sutil y leve, y la música africana. Tiene partes afro muy fuertes e impregnantes que representan al continente donde sucede la película. Y orquestalmente, tiene mucho que ver con lo que sucedía en el Romanticismo con los leit motiv de Wagner. La música que transcurre con el diálogo que sucede en la película. Por eso creo que es tan famosa y funciona tan bien. Hace unos días practicábamos con los solistas “El rey de la roca”, que es la sección final, donde dialogan Scar, Sarabi y Simba. Y es impresionante cómo cada palabra de Scar tiene un cromatismo descendente en la orquesta que suena siniestro. Cada vez que aparece Simba hay una música. Hay una música de Zazú, una música de Simba cachorro, una música de Pumba y Timón. Da placer intelectual, o acústico, haciendo que sea una obra integral.

Comunión con el público

—Cuando seleccionan las obras musicales sobre las cuales trabajar, siempre parecen volcarse hacia lo popular. ¿Es un sello que le han impuesto a los proyectos?

—Sí. La línea estilística del Coro de la Merced se caracteriza por una música más bien cinematográfica o popular de un bloque específico, como ha sido Queen.

—Ya que traés a colación a Queen, este año estuvieron trabajando con una propuesta inspirada precisamente en los temas del grupo británico ¿Qué balance hacen?

—Tuvimos ocho funciones, siempre a sala llena, en Santa Fe, Esperanza, Gálvez y Santo Tomé. Y el próximo 15 de noviembre, estaremos en el Teatro El Círculo de Rosario, convocados por el gobierno de la provincia. Muy satisfechos e impactados por la respuesta del público. Hay que destacar la labor de Pablo Goris, que como manager del coro hizo posible llevar a estos niveles artísticos la producción del espectáculo y hacerlo además a beneficio de varias instituciones. Por lo demás, se generó una comunión con el público muy fuerte desde el primer tema. Nos terminamos acostumbrando a ovaciones que sabemos en cada momento que aparecen. “Bohemian Rhapsody” lo aplauden de pie de tres a cinco minutos. El final de “Show must go on” y “Somebody to Love” es tan agudo e impactante por parte del solista, que lo terminan aplaudiendo y jugamos con eso. Cada participante del show tuvo su momento.

—Lograron una vuelta de tuerca para las canciones.

—En lugar de ser un tributo, es una versión sinfónico-coral, que tiene cosas que no están en ningún video. Por eso, las orquestaciones y los arreglos corales de las canciones que no tienen coro, son especiales por eso.

Créditos

Los personajes del concierto sinfónico-coral “El Rey León” estarán a cargo de Emma Saavedra Bassa, Juan Pablo Porretti, Germán Tavella, María Alejandra Pistoni, Alejandro Espino, Hernán Widmer, Sebastián Quiroga y Maximiliano Antas. La dirección artística es de Rodrigo Naffa, la producción general de Pablo Goris, la puesta en escena de Juan Pablo Porretti, la técnica vocal de Maximiliano Antas, la asistencia en dirección de Rodrigo Benavídez, la correpetición de Agustín Ruatta y la coordinación está a cargo de Verónica Weder.