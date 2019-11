https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 12 Acompañado de su hinchada, River visita a Aldosivi de Mar del Plata

River buscará este sábado por la noche un triunfo que le permita llegar a la cima de la Superliga cuando visite a un necesitado Aldosivi, en un partido válido por la duodécima fecha del certamen argentino que además contará con la presencia del público del elenco de Núñez.



El encuentro se jugará a partir de las 20.00 en el estadio José María Minella de Mar de Plata, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) autorizó la presencia de hinchas de River en el estadio mundialista y los simpatizantes tendrán acceso a 8.000 plateas del estadio, ya que las autoridades aclararon que no se venderán entradas generales.





Aldosivi necesita ganar para engrosar su promedio





El conjunto marplatense viene de perder en Mendoza ante Godoy Cruz por 3 a 2 y tiene la necesidad de conseguir una victoria para engrosar su promedio y no caer en la temida zona de Descenso.



El entrenador Guillermo Hoyos aún no dio a conocer el equipo que pondrá para recibir a River, pero no se descarta que realice algunas modificaciones tomando como referencia a los once que empezaron jugando ante el conjunto mendocino.





En River vuelve Ponzio





El elenco de Núñez venció como local a Colón por 2 a 1 en la fecha pasada de la Superliga y la novedad para visitar a Aldosivi será el regreso del veterano mediocampista Leonardo Ponzio, quien volverá a jugar de titular luego de tres meses.



Ponzio había disputado su último partido ingresando desde el minuto inicial el pasado 30 de julio ante Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El experimentado futbolista reemplazará al suspendido Enzo Pérez, quien acumuló la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.



Ponzio apenas participó de tres encuentros desde el inicio del semestre y mañana tendrá la oportunidad de sumar rodaje para poder acercarse a su mejor forma con la ilusión de estar presente en la final de la Copa Libertadores el sábado 23 de noviembre ante Flamengo en Chile.

