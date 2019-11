https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.11.2019 - Última actualización - 11:02

10:35

La idea en torno al capocómico fue entre bizarra y desubicada en más de un aspecto.

Espectáculos ShowMatch 2019: El papelón de Luciana Salazar en el homenaje a Emilio Disi La idea en torno al capocómico fue entre bizarra y desubicada en más de un aspecto.

Mientras se sucedían momentos y canciones de sagas cinematográficas como la de los Bañeros y Brigada explosiva, o televisivas como Brigada Cola o Rompeportones, Luciana y su bailarín Gonzalo Gerber iban y coreografiaban cada momento con pasos y vestuario. Hasta ahí nada del otro mundo, pero tampoco demasiado diferente al resto de los homenajes.

El problema fue cuando en una sucesión de fotografías del actor, la pantalla se dividió entre Iliana Calabró y Dorys Del Valle. La segunda, compañera profesional y mujer del actor, fue también la mayor de sus detractoras. Ya separados, la actriz se encargó durante años de subrayar los malos momentos que vivió a su lado y cómo Disi la perjudicó económica y psicológicamente.

Por el otro lado, Iliana Calabró quedó en la mira cuando, ya fallecido el actor, su última mujer Elvira Ferrer aseguró que este le había sido infiel con la vedette durante cinco años. Esto generó un escándalo mediático que impactó fuerte y mal contra la imagen de Disi, que falleció en marzo del año pasado. Al mismo tiempo, la sorpresa final con Fredy Villarreal interpretando al Emilio de la última década, ya enfermo y disminuido en ese temple que supo tener, le dio a la propuesta una pátina de tristeza más que de emoción.

Marcelo Polino fue el único que hizo referencia a la mala elección de las imágenes: "Comparto con mis compañeros, hubo un problema de dirección. Me pareció de mal gusto poner justo a Dorys del Valle, cuando él trabajó con todas las grandes figuras de nuestro país". Mientras que el resto del jurado optó por criticar la falta de ideas de la puesta. De todos, el más duro fue Anibal Pachano: "Como seguramente lo van a tomar a mal, lo voy a decir de una: me pareció bochornoso. La Barbie bonita con el pelo divino a mí me aburre. Me pareció una falta de respeto a Emilio Disi". Con 11 puntos, Luciana Salazar tuvo una noche para el olvido, y un pasaporte directo a la sentencia.

La propuesta fue de lo más comentada en Twitter: la mayoría se manifestó con mensajes adversos al homenaje a Disi.

Eso parecía todo menos un homenaje!!! Aunque si pensamos que también se hizo un #Homenaje a Beyonce!!! Si Beyonce!!!! Con todo el talento Argentino y que merecen ser homenajeados @flor_vigna y @FacuMazzei le hacen a #Beyonce??? 🤦🏻‍♂️ https://t.co/SywTtY0WYj — Rafael Andrada (@RafaDavidAndrad) November 2, 2019

En el Día De Todos Los Muertos, recrean a Emilio Disi "Volviendo de la tumba"!!! #SuperBailando2019 #Homenaje #halloween2019 #DiaDeMuertos — marcela farías (@marcefarias) November 2, 2019