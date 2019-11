https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión va a las 13.15, la hora de la picadita

Vermú, papas fritas, good show y Madelón

El Tate hace cinco partidos que no pierde y el “Taladro” sumó en Avellaneda pero no zafa del todo con el promedio del descenso. Leo pone los mismos once que arrancaron el miércoles.

Leo se reinventa .Con otros nombres, con otros objetivos y en otra temporada, una vez más Unión está en Modo Madelón. Como lo dijo el propio entrenador, “desde Rosario Central para acá arrancamos un campeonato nuevo entre todos”. Desde ese empate con el “Canalla”, llegaron las tres victorias al hilo (entre ellas el clásico) y la increíble remontada frente a Independiente en el 15 de Abril. Foto: El Litoral



Un punto siempre es un punto y vale uno, suma uno. Lo que ocurre es que cuando un equipo empata como lo hizo Unión el miércoles, levantando un 0-2 y ante un grande como Independiente, parece un triunfo antes que un empate. Entonces, cuando pasan esas cosas, hay que darle la derecha a Leonardo Carol Madelón cuando dijo que “desde Rosario Central para acá nos juramos entre todos adentro del vestuario para empezar un nuevo campeonato”. Es un nuevo Unión, sin dudas. Que se empezó a reinventar desde el 1 a 0 en el clásico ante Colón, para ir a dar el golpe en La Plata contra Maradona y resucitar de local frente a Independiente de Avellaneda.

Ahora, con poco tiempo para el descanso, luego de la remontada contra el Rey de Copas, llegará este domingo especial en horario atípico para visitar al Banfield de Julio César Falcioni en Peña y Arenales. A la hora de la picadita, igual que cuando fue al Bosque para dejar sin ruidos a Maradona.

Quizás el plan Madelón sea el mismo de 60 y 118: jugar con la desesperación, los nervios y el apuro de un rival que viene de sacar un puntazo frente a Racing pero que no logra despegarse del fondo con los promedios (está a sólo dos unidades de Rosario Central y Patronato de Paraná).

Si la cabeza y el corazón de Unión siguen como hasta ahora, será complicado ganarle al once de Madelón. Pressing alto, mucha entrega y capacidad de gol recuperada. Acaso ahí está la clave de Leo: armar con Bou-Mazzola esas duplas con su estilo de recuperar, transformarse en los primeros defensores del equipo y golpear en el momento justo.

Eso sí, después del 2-2 con el Rojo, tendrá que hacer repaso de tape y corregir errores de concentración en la defensa. Porque el otro día en Santa Fe, a los goles se los hizo el mismo Unión.

El 4-4-2 empieza a salir de memoria, como los viejos buenos equipos de Unión con Madelón. Es cierto que en el banco tiene, en determinados lugares, gente para hacer “lío”, como pasó con el muy buen ingreso técnico de Juan Ignacio Cavallaro para cambiarle la cara, mover siempre la pelotita de un lado para el otro, no apurarse con el pelotazo y abrir la defensa del rival para empatar un partido que parecía perdido con el 0-2.

“Siempre es bueno que los dos delanteros hagan goles”, dijo Leo en la noche del 15 de Abril. Sin dudas que, en el caso de Mazzola, hay un claro proceso de crecimiento personal. Se acostumbró a hacer goles importantes, como el del clásico o el del 2-2 del miércoles. Unión no fue a buscar a Chile a un gran goleador (sus números lejos están de indicar eso), pero el arco se le está abriendo con la rojiblanca a bastones al ex Gimnasia de La Plata.

A la hora del vermú y las papas fritas -domingo, desde las 13.15-, el hincha de Unión siempre confía en un good show y en Leo Madelón. Un entrenador que siempre se está reinventando, con otros nombres y otros objetivos. Pero que le genera a la gente la tranquilidad de saber que, al final de cuentas, le sacará el jugo a las piedras. Más problemas para Luis Spahn

Casi al mismo tiempo que el MPA solicitara un peritaje contable a los números de Unión, luego de los simultáneos allanamientos realizados en la sede tatengue y en su domicilio familiar, se suman más problemas para el presidente de Unión, Luis Spahn. Es que mientras espera el desenlace de la causa “Fútbol para Todos” (debió declarar ante la jueza María Servini en Capital Federal), ahora se conoció que un fiscal federal le solicitó al juez Reinaldo Rodríguez que dicte el procesamiento para el presidente tatengue, investigado por la figura de “retención indebida de tributos”.

En principio, los argumentos indican que “Spahn omitió realizar -como agente de retención- el depósito correspondiente a las retenciones prácticas en el Impuesto a las Ganancias dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo que establece la ley, y por un período que se extendió durante todo el año pasado”.

Lo que sorprende, además, es que el descargo del pope máximo tatengue cuando fue interrogado giró en desconocer la existencia de la deuda, por lo que “le tiró la pelotita” directamente a la tesorería del club.

Esta nueva causa -una más- que apunta a la figura del presidente rojiblanco está radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe y es en base a una investigación que llevó adelante la Afip, que detectó que la entidad no depositó los montos, generando un perjuicio al fisco de casi dos millones de pesos.

Ayuda al Chaco

“¡Ayudanos a ayudar!”, pide Unión en sus cuentas oficiales de redes sociales. “Hasta el 10 de noviembre recibiremos en la sede del club alimentos no perecederos, que serán llevados al impenetrable chaqueño, para asistir a miles de niños y niñas que necesitan ayuda. ¡Sumate a esta iniciativa!”, comunica la entidad de la avenida López y Planes.