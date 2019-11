https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.11.2019

13:27

Los egresos superaron a los ingresos en más de 500 millones de pesos. En nueve meses, el rojo fiscal se aproxima a los 9 mil millones. La recaudación está más de diez puntos por debajo de la inflación.

Las cuentas públicas santafesinas En septiembre, se profundizó el déficit Los egresos superaron a los ingresos en más de 500 millones de pesos. En nueve meses, el rojo fiscal se aproxima a los 9 mil millones. La recaudación está más de diez puntos por debajo de la inflación. Los egresos superaron a los ingresos en más de 500 millones de pesos. En nueve meses, el rojo fiscal se aproxima a los 9 mil millones. La recaudación está más de diez puntos por debajo de la inflación.

Mientras se acentúan los cruces mediáticos entre la administración de Miguel Lifschitz y la electa de Omar Perotti sobre los recursos de la provincia, el Ministerio de Economía difundió la situación fiscal al 30 de septiembre. En el noveno mes del año, el déficit fue de 534 millones de pesos y los tres primeros trimestres, el rojo alcanzó los 8.978 millones de pesos.



En materia de recursos, en septiembre impactó durante todo el mes la decisión del gobierno nacional de quitar el IVA a algunos alimentos así como los cambios dispuestos en Ganancias, decisiones que fueron objetadas por varias provincias -entre ellas Santa Fe- ante la Corte Suprema de Justicia que terminó laudando a favor de los estados subnacionales.



Los datos de octubre difundidos este viernes por Afip no son alentadores para las provincias por lo que la mejora no llegará cuando se conozcan las cifras oficiales en Sasnta Fe. Así durante octubre IVA apenas subió 32% y Ganancias 25,4%, muy por debajo del 55% de inflación interanual. Al gobierno nacional solo los derechos de Exportación le trajeron algo de alivio, pero son recursos no coparticipables.



Volviendo a septiembre, el Ministerio de Economía informó que los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron 26.032,37 millones de pesos donde el 70,9% de los recursos fueron de tipo tributario; 17,3% de contribuciones de la seguridad social; recursos no tributarios del 5,9% y un porcentaje similar de otros ingresos corrientes.

Así en los nueve primeros meses del año los ingresos totales de la Administración Provincial fueron 213.848,57 millones de pesos, compuestos por 211.157,41 millones de recursos corrientes y 2.691,17 millones de recursos de capital.



En estos tres primeros trimestres, en los recursos tributarios tienen mayor incidencia los nacionales (65,6%) que los provinciales (34,4%). En el período la suba de ingresos tributarios fue 42,2% interanual. En ese mismo período, el nivel general de precios que mide el Ipec fue 53,4%.



“Las variaciones de los recursos en términos nominales resultan inferiores en más de 10 puntos porcentuales interanuales al aumento del nivel general de precios, implicando una caída de recursos en términos reales”, precisa el informe.



Las erogaciones



Durante septiembre, los gastos del estado santafesino alcanzaron los 26.566,50 millones de pesos. El 61% de éstos son los gastos sociales que sumados a servicios de seguridad y servicios económicos explican el 80,3% del gasto.



En los primeros nueve meses de 2019 los gastos totales alcanzaron los 222.826,70 millones, “los cuales incluyen el impacto de los acuerdos salariales alcanzados en el presente año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre”.



Se explica que la variación interanual del gasto fue del 51,8% contra el incremento del 53,4% del nivel de precios “resultando en una leve caída del gasto en términos reales”. Los gastos corrientes subieron 52,2% y se precisa que dentro de los gastos corrientes, el de personal tuvo una variación interanual del 49,7%, suba algo inferior al de los restantes gastos corrientes.



En cambio subieron las transferencias por subsidio al transporte de pasajeros y por tarifa social eléctrica las cuales acumularon 2.712,38 millones entre enero y septiembre del presente año. Dichos conceptos constituyen la principal causa que explica el aumento de las transferencias corrientes netas de coparticipación a municipios y comunas que en los nueve meses del año 2019 manifiestan un incremento del 57,5% respecto al mismo período del año anterior.



Por su parte, el gasto de capital ejecutado durante los primeros nueve meses del año observó un crecimiento nominal de 48,1%.



Dentro de las erogaciones se destacan las transferencias a municipios y comunas por conceptos coparticipables, las cuales alcanzaron durante los primeros nueve meses del año los 22.317,77 millones de pesos.



Complicada transición



Entre los colaboradores de Omar Perotti hay marcada preocupación por la situación económica y financiera con la que se encontrarán a partir del 11 de diciembre. No es casual que el diputado Roberto Mirabella pidiera que Miguel Lifschitz garantice los recursos para pagar salarios hasta marzo, inclusive. Al lado del gobernador actual no descartan que además de noviembre, deje definidas las fechas de pago de la segunda cuota del aguinaldo. En el medio está el interrogante sobre si el gobierno mantiene la vigencia de la cláusula gatillo hasta fin de año. Los gremios estatales ya dijeron que debe seguir.



¿Cuánto dinero necesitará Perotti para hacer frente no solo de salarios sino de exigencias de contratistas de obras públicas y de proveedores del Estado?. Al lado del rafaelino estiman que de diez a quince mil millones y se quejan de la falta de información sobre estos aspectos de la administración saliente. No son pocos los proveedores y contratistas que se acercan a posibles funcionarios futuros para explicarles la situación que atraviesan por las demoras en pagos.



Con este cuadro de situación, Lifschitz ordenó al gabinete económico apurar la confección del Presupuesto 2020 y en Senado se preparan para aprobarlo. ¿Sobre qué base tributaria? ¿Qué perfil de financiamiento?. Son cuestiones que ameritarían una consulta con el gobierno que llega y que no fue realizada hasta el viernes.



A última hora del viernes empezó a correr el rumor de alguna convocatoria del ministro de Gobierno, Pablo Farías, a la comisión de transición designada por Perotti. El dato no fue confirmado pero en ese grupo empezaba a discutirse si valdría la pena asistir cuando los compromisos asumidos no se cumplen, se tensa la situación política, incluso en Legislatura, y quedan apenas 40 días para asumir.



>> Caída

Esta semana, Ipec difundió el Índice Provincial de Actividad Industrial (IPAI) de julio que marcó una caída de 9,9% respecto al mismo mes del año previo. La desaceleración industrial en Santa Fe viene produciéndose desde abril de 2018 y la caída de julio con respecto a junio fue de apenas 0,4%. Durante julio de 2019, los bloques industriales que componen el IPAI mostraron comportamientos dispares: la mayor recuperación se observó en procesamiento de carne y pescado con 18,1%, seguida de equipos de oficina, electrónicos y medicinales que presentó una variación anual de 14,0%, encontrándose luego el sector productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo con un 0,9%. En el extremo opuesto, los sectores con mayores caídas fueron lácteos, con una contracción del 26,6%, y metales comunes que, junto a reciclamiento y reparación de maquinarias, registró un descenso del 23,5%.