¿Qué es el "corte y sonrisa" de El Diego que enloqueció a las redes?

Maradona volvió a hacer de las suyas a la hora de declarar y dejó una de sus curiosas frases, con un gestito extra imperdible. Luego, el mismo Diez explicó de qué se trata.

En la previa del inicio del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, mientras El Bosque explotaba, a Diego Maradona lo volvieron a buscar los micrófonos. Y fiel a su estilo, Pelusa dejó nuevamente un título en cada oración que salía de su boca. Pero en esta oportunidad, una sentencia muy particular que utilizó en el vestuario con sus jugadores se destacó sobre las otras: "Corte y sonrisa".

Pero, ¿de qué se trata la que podría ser catalogada como una nueva frase maradoniana? "Yo tenía un corte con mi mamá y una sonrisa con papá", explicó el Diez, al borde llanto. Vale señalar que al autor del gol del siglo en el Mundial 86 se lo vio varias veces emocionado cada vez que le tocó hablar de La Tota y Don Diego, especialmente desde su arribo al Lobo.

Porque el Diego está re en esa https://t.co/EbrPDSVExP — ¿Por qué es tendencia? (@Futchiball) November 2, 2019

El cuanto al aliento que mostraron los hinchas de su conjunto en la previa del cruce con el Pincha, el entrenador se mostró muy contento. "Esto es lo que necesitaba el equipo. Necesitaba que la gente esté creyendo, que crean en lo que están haciendo en la semana. Se matan, yo no tengo un desgarrado, no tengo uno que vaya para atrás. No, ¡todo esto es a fuerza de pulmón!", tiró.