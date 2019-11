The Crown: Olivia Coleman conoció a la verdadera Princesa Ana

The Crown parece transcurrir en Buckingham pero en realidad sus personajes nunca han estado allí -Netflix ha recurrido a lugares con cierta similitud para recrear la vida de la familia real británica-. Salvo alguna excepción, porque la actriz que se ha convertido en reina de Inglaterra en la tercera temporada, Olivia Colman, sí ha estado en Buckingham.

Ha sido este mismo jueves y ha conocido a la auténtica princesa Ana -a su hija en la ficción la interpreta la actriz Erin Doherty-, que le ha entregado la condecoración que la acredita como miembro de la Orden del Imperio Británico, la orden de caballería fundada en 1917 por el rey Jorge V, distinción que han recibido de la familia real otras celebridades de reseñables méritos como es el caso de Victoria Beckham, J. K. Rowling, Adele, Elton John o Paul McCartney, entre otros.

Congratulations to Olivia Coleman who today received a #CBE from The Princess Royal in recognition of her Services to Drama. pic.twitter.com/X0HLtlN9Qm