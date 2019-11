https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Comerías con el cura? ¿De qué hablarías? Un sacerdote emite en directo cenas que él mismo prepara con comensales a los que invita a charlar.

Cura 2.0 El sacerdote católico que predica en Instagram

Tiene ya más seguidores en Instagram que fieles en muchas de sus misas. El sacerdote español Florentino Pérez (37 años) ha dado el salto a las redes sociales y cada semana emite en directo una cena con invitados desde su casa parroquial.

El propio párroco elabora el menú y lleva los platos a la mesa, conversa sobre temas de actualidad o asuntos locales con aquellos comensales, algunos conocidos y otros anónimos, que aceptan la invitación.

Florentino nació en Moreruela de los Infanzones, un pequeño pueblo de Zamora, vive en Sayago y tiene a su cargo dieciocho parroquias. Trabajo no le falta. Su aventura en Instagram la inició hace sólo un mes. ¿Qué le animó a dar ese paso? El sacerdote cuenta que antes de ser cura de pueblo se dedicó muchos años a la docencia. Vivía en un seminario y tenía poco contacto con los feligreses. Cuando fue destinado a Sayago ese mundo rural que ya conocía (se crio en un pueblo) adquirió una nueva dimensión. Le sorprendió, confiesa, “cómo me veían el resto de vecinos por el simple hecho de ser cura”. Y una de las cosas que más le chocaron es que muchos de sus feligreses “se sorprendieran cuando se topaban conmigo en un supermercado comprando comida. ¿Pero tú cocinas?”, me preguntaban. “Claro que cocino y friego y pongo la mesa y también limpio...”, responde el padre Florentino.

Este cura se dio cuenta de que la imagen que parte de esta sociedad (especialmente la gente más mayor) tiene del sacerdote está anclada en el pasado. Aún se oye en muchas conversaciones aquella frase de “comer como un cura” para referirse a personas que sólo anhelan, sin pisar la cocina, darse un festín en la mesa. Nada de eso tiene que ver con la vida de sacerdote de Florentino. Este párroco ama la gastronomía, busca tiempo para estar en la cocina y prepara él los platos que después sirve con una cuidada presentación.

Esa debilidad culinaria y la creencia de que ya es hora de romper estereotipos enquistados en el mundo eclesiástico –en este caso demostrar que los párrocos se hacen la comida y limpian lo que ensucian– fue lo que animó a Florentino a abrir una cuenta de Instagram. El nombre @ancalcura (expresión castellana para referirse a la casa del sacerdote) no puede ser más acertado. Así como el texto elegido para la presentación de esa cuenta: ¿Tú comerías con un cura? ¿De qué hablarías?

Dicho y hecho. Cada jueves mosén Florentino prepara un menú en su casa parroquial en el que predominan los productos locales e invita a una o varias personas a sentarse en su mesa. Enciende su móvil y dos focos que le ha regalado un feligrés y se inicia una conversación, mientras se come, entre esos comensales. Todo se emite en directo durante media hora.

Este cura afirma que con esta iniciativa ha querido abrir también su casa a cualquier persona que quiera entrar en ella. “Las puertas de la vivienda de un sacerdote nunca tienen que estar cerradas”, afirma. Y lo de las cenas, añade, “es para aprovechar la dimensión social que siempre tiene un buen ágape”. En este caso se han intercambiado los papeles: no son los feligreses los que invitan a comer al cura; es el sacerdote el que sienta en su mesa a los fieles.

Otra cosa que ha sorprendido a los vecinos de más edad de las parroquias atendidas por este capellán es “ese salto que he dado en las redes sociales”. Florentino les explica que con ese paso ha querido abrir al mundo las puertas de la casa del cura, “mostrar que nuestra vida es muy parecida al del resto de la sociedad, que cocinamos, comemos, conversamos... en definitiva de lo que se trata es de transmitir una imagen de normalidad”, afirma el sacerdote. Y de momento parece que su mensaje está calando entre los feligreses. “Me han contado que muchas personas mayores piden que les conecten un ordenador para seguir en directo las cenas”, revela.

En esa mesa se puede hablar de todo. Aquí no se montan cenas sermón. Florentino ha compartido menú este último mes con una maestra criada en la ciudad que ahora trabaja en el mundo rural, con actores de diferentes compañías de teatro o con el vicepresidente de la Cruz Roja de Zamora. Él elige a sus comensales, aunque empiezan a llegarle ya voces de personas que hacen saber que les gustaría sentarse en esa mesa.

Y lo más importante: “He detectado entre mis seguidores a personas de edades comprendidas entre los 25 y 44 años, que no suelen abundar en mis misas”. Esto es como un chute de ilusión para este cura, que ha encontrado en las redes sociales el canal perfecto para mostrar otra imagen de la Iglesia.

No niega estar “un poco aturdido” por la repercusión que ha tenido su desembarco en Instagram. Pero confía en poder controlar la situación. Su invitado más deseando en estos momentos es el alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU). “Creo que una cena entre un cura y un político de Izquierda Unida podría interesar y dar mucho juego”, aventura. Ahí queda la invitación.