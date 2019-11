https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.11.2019

19:35

Tras la caída de Gimnasia en el clásico platense Videos: "No me agarrés de boludo", el tenso cruce entre Diego y la "Gata" Fernández

Diego Armando Maradona, director técnico de Gimnasia y Esgrima, tuvo esta tarde un fuerte cruce con el delantero de Estudiantes Gastón Fernández en el clásico platense que el equipo ‘pincha‘ ganó por 1 a 0.



El origen del conflicto fue una discusión que la ‘Gata‘ Fernández mantuvo con el capitán del ‘Lobo‘, Lucas Licht, sobre el cierre de la primera parte por una supuesta falta sin pelota del primero.



Cuando el árbitro Néstor Pitana dio por terminado el primer tiempo, Maradona lo fue a buscar a Fernández: ‘¿Qué te hacés el guapo, si saltás un metro?‘, le espetó el DT del ‘Lobo‘.



Ante esto, la ‘Gata‘ sonrió y acusó a Maradona de actuar para la televisión: ‘¿Qué pasa? ¿Te gustán las cámaras?‘, le respondió el experimentado jugador.



Ayudantes del equipo local y futbolistas de Estudiantes los separaron y la cosa no pasó a mayores, pero no pudieron evitar que vuelvan a cruzarse cuando el partido terminó.

"NO ME BOLU..."#SuperligaxFOX | El reclamo de Maradona a 'La Gata' Fernández cuando terminó el partido. pic.twitter.com/gWAYZ7c00p — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 2, 2019



Apenas consumada la victoria ‘pincha‘, Fernández hizo declaraciones televisivas buscando bajar el tono: ‘Son cosas del partido, todos fuimos jugadores y Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona, hay que mantener la calma‘.

LA GATA FUE A PEDIRLE DISCULPAS A MARADONA PERO TERMINÓ TODO MAL#SuperligaxFOX | El cruce Diego-Fernández capítulo 2. pic.twitter.com/Q3fo5gPGCf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 2, 2019



Sin embargo, tras decir estas palabras, la ‘Gata‘ volvió a quedar cara a cara con Maradona, hubo un abrazo y se dijeron algo al oído, pero la cordialidad duró poco y algo ocurrió, ya que el ‘Diez‘ volvió a enojarse.



‘Vos me conocés, no me tomes de boludo‘, le dijo Maradona, ante lo que Fernández optó por alejarse, mientras intervenía Sebastián Méndez para alejar las cámaras.



Mientras el ex River y Racing se iba rumbo a los vestuarios, el entrenador del ‘Lobo‘ le siguió gritando, elevando cada vez más el tono de sus insultos.



Con información de NA