Domingo 03.11.2019 - Última actualización - 9:42

Ecos de una derrota distinta Chicco vio una mano grande

El juvenil arquero de Colón, Ignacio Chicco, fue el testigo principal de la mano cometida por Leandro Díaz en el segundo tanto de Atlético Tucumán, por eso fue el único que protestó el gol convertido por Javier Toledo: “Claramente veo que pegó en la mano de Díaz, después del gol le dije que le diga al árbitro que le había pegado en la mano, pero Baliño tomó esa decisión y no había vuelta atrás. Fue muy clara la mano de Díaz en esa jugada, por eso apenas convierten el gol salgo a protestarle al árbitro que había sido mano, fue muy clara, pero me dijo que no había sido mano”.

El guardameta rojinegro también analizó lo hecho por el equipo: “Arrancamos un partido prolijo, más para nosotros porque teníamos más la pelota, supimos moverla y tuvimos situaciones para marcar, pero ellos se encontraron con ese gol que fue una pifiada, y ahí cambió un poco el panorama. Después seguimos insistiendo, tratando de llegar al empate y de nuevo se encuentran con el segundo gol”.

“Hubo muchos chicos que jugaron el primer partido y muchos jugadores que no venían jugando seguido. Sacando el resultado, tratamos de hacer correr la pelota, generamos algunas situaciones de gol, pero ellos tuvieron la fortuna de convertir el primero y ahí cambió el partido, paro colmo después hacen el segundo cuando claramente Díaz la tocó con la mano”, finalizó diciendo Chicco.

El defensor de Colón, Damián Schmidt, realizó un análisis de lo ocurrido en la derrota frente a Atlético Tucumán: “En el primer tiempo tuvimos la posesión de la pelota y estábamos haciendo un buen partido. Sabíamos que ellos juegan a la segunda pelota con los dos nueves. Lamentablemente en el fútbol pasan estas cosas, cuando te equivocás el otro equipo no te perdona, por eso terminamos el primer tiempo perdiendo. En el segundo tiempo tratamos de empatar jugando de la misma manera, pero llegó el segundo gol de ellos. Pero el equipo intentó siempre, atacando con mucha personalidad, lástima que nos quedamos sin nada”.

“Más allá de que entrenamos juntos todos los días, a la hora de jugar los partidos hay jugadores que no venimos jugando tan seguido, y eso hace que a veces no estemos tan finos en algunos movimientos tácticos, que sí los tendríamos jugando más seguido, pero eso no es excusa. Más allá de todo, siempre intentamos jugar, lamentablemente por errores puntuales nos encontramos en desventaja y se nos complicó. Lo podríamos haber ganado tranquilamente, pero por errores nuestros nos quedamos sin nada”, agregó el zaguero central.

Para terminar, Schmidt se refirió al juego implementado por los dirigidos por Ricardo Zielinski: “El juego de ellos es así, pelotazos para los los delanteros grandotes y tratar de ganar en la segunda jugada, pero sabíamos que iba a ser así, que iba a haber muchos choques y forcejeos, son cosas que quedan en la cancha y nunca se podrá saber si fueron golpes malintencionados o no, espero que no. Para eso está el árbitro, y cobró lo que cobró”.