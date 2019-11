Trump recibe presión del Congreso y la Justicia

Luego de que Trump anunciara que no cooperará con la investigación que impulsa la oposición en la Cámara baja del Congreso para aprobar un juicio político en su contra, cuatro funcionarios de la Casa Blanca se negaron a declarar.

El abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional, John Eisenberg; el consejero de la Casa Blanca, Robert Blair; el asesor del Consejo de Seguridad Nacional Michael Ellis, y el consejero de la Oficina de Presupuestos, Brian McCormack, se sumaron así al secretario de Energía, Rick Perry, en negarse a cooperar con los congresistas, informó la agencia ANSA.

En paralelo, Trump inició una pulseada con el liderazgo demócrata de la Cámara baja para que el "delator" de los servicios de inteligencia, que destapó el escándalo que está en el corazón del proceso de juicio político, declare en persona en las comisiones del Congreso.

"El delator dio información falsa y se relacionó con el político corrupto de (Adam) Schiff", tuiteó el mandatario en referencia al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara baja.

"Debe ser convocado a testificar. ¡Las respuestas por escrito no son aceptables! ¿Dónde está el segundo delator? Desapareció después de que difundí la transcripción. ¿Existe realmente? ¿Dónde está el informante? ¡Engaño!", agregó el mandatario.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con!