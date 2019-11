https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.11.2019 - Última actualización - 22:39

22:36

Disputa en redes sociales

Claudia Villafañe le contestó con dureza a Diego Maradona

La ex esposa salió al cruce en las redes sociales luego de que el Diez anunciara que sus hijas Dalma y Gianinna no recibirán su herencia y donará todos sus bienes.

Foto: Archivo



Foto: Archivo

Disputa en redes sociales Claudia Villafañe le contestó con dureza a Diego Maradona La ex esposa salió al cruce en las redes sociales luego de que el Diez anunciara que sus hijas Dalma y Gianinna no recibirán su herencia y donará todos sus bienes. La ex esposa salió al cruce en las redes sociales luego de que el Diez anunciara que sus hijas Dalma y Gianinna no recibirán su herencia y donará todos sus bienes.

Luego del video que Diego Maradona subió a su Instagram en el que aseguró estar "más vivo que nunca" y señalar que donará sus bienes, su ex esposa Claudia Villafañe le respondió con dureza, también mediante las redes. "Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste", aseguró Villafañe. Ver esta publicación en Instagram Nada mas para decir! Nos vemos mañana... @maradona @matiasmorlaok @burlandofernando @elbitamarcovecchio Una publicación compartida por Claudia Villafañe (@claudiavillafaneok) el 4 de Nov de 2019 a las 1:26 PST La publicación la subió a su Instagram y no sólo "arrobó" a Maradona, sino que también a su abogado Matías Morla y a sus propios representantes legales, Fernando Burlando y Elba Marcovecchio. La disputa entre Maradona y su ex esposa tiene como eje principal las camisetas que el "diez" utilizó en varios clubes en los que jugó a lo largo de su carrera y que le reclama a la madre de sus dos hijas: Dalma y Giannina. Pero desde el entorno de Maradona ya anticiparon que el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no acudirá a la citación ante la Justicia, dado que sostiene que las camisetas en cuestión le pertenecen. Con información de NA

Temas: