Martes 05.11.2019 - Última actualización - 8:40

Atacaron con bomba incendiaria su vehículo particular. El hecho ocurrió luego de la resolución del paro y movilización dispuesto por FESTRAM

El pasado domingo, aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, desconocidos incendiaron un vehículo particular del Secretario de Finanzas de la Federación de Trabajadores Municipales y actual Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Roldán, Miguel Simonutti. El hecho conmocionó a toda la conducción y referentes gremiales del sector municipal.

La policía aún no ha dado con los responsables del atentado, pero desde la entidad gremial no se descarta que esté vinculado con los despidos de trabajadores producidos en la Comuna de Maciel. No es la primera vez que personas vinculadas a esa Comuna actúan violentamente y fuera de las regulaciones legales.

Desde la organización gremial exigen al Ministro de Seguridad el inmediato esclarecimiento del atentado sufrido por su dirigente Miguel Simonutti y que el Estado Provincial garantice su seguridad. Por último el gremio municipal espera que finalmente pueda determinarse que los hechos sean ajenos al libre ejercicio de la libertad sindical.

Prensa FESTRAM