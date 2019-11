El periodista Nicolás Wiñazki respondió a las acusaciones de Rial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor de Intrusos lo acusó de publicar, "sin pruebas", que tenía una sociedad con Lázaro Báez.



Hace unos tres años atrás, Nicolás Wiñazki publicó una nota en la que manifestaba que Rial se había asociado con un conocido representante de futbolistas, allegado a Lázaro Báez, para fundar el sitio web “Big Bang News”. Esa persona era Miguel Ángel Pires.





El domingo 3 de noviembre, Rial acusó a Wiñazki de haber publicado sin ninguna prueba y de hacerlo porque sus superiores le decían "dale para adelante". Las declaraciones del siempre polémico, Jorge Rial, se dieron en una entrevista que le realizó Dady Brieva. "Me operaron diciendo que en Big Bang mi socio era Lázaro Báez. Lo hizo el “gordo” Wiñazki. Me acuerdo que me llamó, yo estaba en Londres y charlamos. Me dijo 'no tengo ninguna prueba, es más, tenés todo legal y a tu nombre, pero me dijeron que siga para adelante'", aseguró el conductor.





A su turno, el periodista del grupo Clarín dio su versión de los hechos, y expresó que estaba totalmente sorprendido por lo que había dicho el periodista de espectáculos. “Nos está acusando de mentir y de operar de un modo bastante asombroso. Dice que en una nota de 2016 lo llamé y le dije que no tenía nada sobre una sociedad que tiene con Miguel Ángel Pires", sostuvo en Wiñazki. Asimismo, contó que Pires "no tenía nada de dinero y pasó a tener mucho con Báez, tanto que bajaba en la cancha de Estudiantes de La Plata en helicóptero", graficó.





Aseguró que lo llamó, pero "nunca le dije 'no hay nada, le damos para adelante igual'. Acto seguido, consideró: "Rial menosprecia mi trabajo, el de este canal y el de Clarín, como si fuéramos títeres que nos dicen 'andá para adelante aunque no tengas nada'. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo información a la persona involucrada?".