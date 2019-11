Trump propone ayuda militar a López Obrador

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", señaló Trump.

En su cuenta de la red Twitter, como es habitual, Trump aseguró que si el Ejecutivo azteca pide ayuda "para limpiar estos monstruos", Estados Unidos está "listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these.....