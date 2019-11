https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.11.2019 - Última actualización - 14:58

14:52

Superliga Gimnasia podrá llevar hinchas en su visita a Aldosivi

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) anunció este martes que los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata podrán asistir el domingo al partido contra Aldosivi en Mar del Plata, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Los fanáticos del conjunto dirigido por Diego Armando Maradona contarán con 8 mil localidades entre la cabecera popular visitante y el sector de plateas.

Gimnasia está anteúltimo y en zona de descenso, con un panorama complicado, y suma sólo seis unidades en el actual campeonato, aunque sus dos victorias (4-2 vs. Godoy Cruz y 4-0 vs. Newell's Old Boys) se dieron en condición de visitante.

El partido se jugará el domingo desde las 13.15 en el estadio mundialista José María Minella de la ciudad balnearia.

Con información de Télam.