Martes 05.11.2019 - Última actualización - 15:07

15:05

Por segunda vez en 15 días Robo y destrozos en el club Cosmos F. C.

Por segunda vez en menos de 15 días autores ignorados atacaron las instalaciones del club Cosmos F. C. donde provocaron severos destrozos y robaron gran cantidad de elementos para la práctica deportiva.

El hecho quedó al descubierto durante la mañana del lunes cuando los encargados llegaron al predio ubicado en Callejón Funes 2100 (en el complejo Las Achiras) y se encontraron con un panorama aterrador.

La sede de la institución liguista se encontraba devastada, al igual que los baños y la parte destinada a buffet.

Se sospecha que todo se consumó durante la noche del domingo en momentos que sobre la ciudad se abatía un fuerte temporal, circunstancia que pudo ser aprovechada por los delincuentes para atenuar los ruidos propios de su acción vandálica.

“Creemos que entraron por la puerta de un galpón que fue ‘barreteada’. Después se dirigieron a la sede y se llevaron pelotas nuevas que pertenecen a la escuela de fútbol. También se llevaron juegos de camisetas, otros elementos para la práctica deportiva además de garrafas, bebidas, etc.”, narró Leandro Birollo, presidente de Cosmos.

“Lo peor de todo es el daño que hicieron, no era necesario. Tiraron al suelo comida, abrieron las bebidas y derramaron su contenido. También se llevaron una Notebook donde estaba toda la información administrativa para el pago de cuotas”, agregó.

“Va a costar reponernos de esto porque aquí todo se hace con mucho sacrificio”, sostuvo el dirigente quien destacó que “el aporte de los padres de los chicos es fundamental. En este sentido muchos de ellos ya se pusieron en contacto con nosotros para comenzar a recuperarnos cuanto antes”.

Por último Birollo explicó que “en casi 10 años de vida no habíamos tenido problemas y ahora en 15 días nos entraron dos veces. La verdad que no entiendo tanta saña. Esto nos obliga a replantear todo el tema de la seguridad. Vamos a poner alarmas, a levantar paredes y poner rejas donde sea necesario. No es bueno que un club luzca enrejado pero la situación nos obliga”, culminó.