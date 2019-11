Sadop presentó la Maratón por la Carrera docente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.11.2019 - Última actualización - 15:37

15:36

En el marco de la lucha por la implementación de concursos y escalafones en todas las escuelas privadas de la provincia, el sindicato de docentes de escuelas privadas realizó una conferencia de prensa con la presencia de representantes del Movimiento Obrero Santafesino y legisladores.

Pedro Bayúgar, secretario general de la entidad gremial se refirió a esta lucha diciendo que “este ha sido un tema de muchos años en la paritaria provincial donde siempre quedó empantanado. En la última oportunidad que tuvimos para reclamar esta cuestión al Ministerio de Educación se nos respondió lo pensaban instrumentarlo el año que viene, pero el año que viene ya no van a estar y no podemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho en término de debate y concientización. Entendemos que donde no está el Estado, rige la ley de la selva y eso es lo que ocurre en las escuelas privadas donde los empleadores arman lo que nosotros hemos denominado como “concutruchos” que no son otra cosa más que concursos amañados, un juegos de cartas marcadas donde disimulan su arbitrariedad y discrecionalidad para elegir para elegir a los directivos de las escuelas conforme a sus propios objetivos sin reconocer el derecho establecido en la legislación en general”.



Por su parte, Patricia Mounier, secretaria adjunta del SADOP señaló que “en ese marco de la sustanciación de concursos y escalafones de las escuelas privadas, exigimos la participación del sindicato en el control, el seguimiento y la evaluación de esos concursos porque creemos que somos los que podemos y debemos garantizar los derechos de las y los trabajadores de la educación privada”. Además, Juan Carlos Oviedo, secretario de Acción Social de SADOP Rosario hizo mención a la unidad de ambas seccionales en este camino por el reconocimiento al derecho por la Carrera Docente a lo largo y ancho de la provincia, remarcando la importancia de la lucha colectiva



De la conferencia participaron también referentes del Movimiento Obrero Santafesinos, quienes expresaron su apoyo. Claudio Girardi, Secretario General de la CGT Regional Santa Fe, señaló que “de la misma forma que acompañamos la ley de estabilidad que logró este sindicato hace un par de años en la Legislatura de la provincia a través del voto de diputados y senadores, vamos a acompañar esta Maratón porque creemos, y nos pasa también en otros rubros, que muchas veces la oportunidad de llegar a cargos de mayor jerarquía se la dan a quienes tienen que bajar los brazos y desvincularse de la lucha por los derechos colectivos. La diferencia en este caso es que los recursos en las escuelas privadas, mayoritariamente provienen del Estado”. Por su parte y en nombre de la CTA de lxs trabajadores, Diana González expresó: “queremos acompañar también desde la representación de los movimientos sociales barriales a los maestros que quieran estar en una escuela porque ese maestro que está bien en el lugar de trabajo, es el maestro que educa y contiene a nuestros pibes y a sus familias. Para eso creemos fundamental que ese docente tenga plena vigencia de sus derechos adquiridos”.



Sergio Bruschini, también hizo uso de la palabra en nombre de AMSAFE Provincial y recordando esta lucha desde los orígenes de la entidad gremial: “Luego de arduas luchas, cuando se funda la AMSAFE, en su acta fundacional se establece como uno de los primeros puntos el ingreso a la docencia por medio de escalafones públicos, así como para el ascenso. Entonces, cómo no va a estar AMSAFE presente y apoyando esta lucha de las y los docentes privados por su derecho a la Carrera Docente. Es una necesidad urgente que debe estar en la agenda del próximo gobierno”.



En nombre de AMSAFE la Capital, María José Marano también expresó el acompañamiento a la lucha haciendo mención a que “cuando este último gobierno que está en retirada, nos trataba de convencer que hay que improvisar y hay que ser creativos en la búsqueda de trabajo, nosotros sabíamos que nada mejor hay en las escuelas que la estabilidad , saber que una va a cobrar a fin de mes, que va a tener los mismos alumnos el mes que viene y que ser titular y estar en un trabajo estable es fundamental para la realización de la vida, tanto para de la vida laboral, como familiar que tanto sostenemos las mujeres maestras.



Leandro Busatto, Diputado provincial, también se hizo presente en la mañana de hoy haciendo referencia a que “cuando durante los últimos tres años y medio se hizo muy difícil la resistencia a las políticas neoliberales, la lucha del movimiento obrero en sus distintas expresiones estuvo presente interpelándonos y llevando siempre adelante el reclamo, no solamente de los trabajadores sino de los que creemos que la Argentina puede tener un gobierno y un país distinto; así que cómo no vamos a estar acá en un momento tan importante, si en los momentos más difíciles de la Patria, ahí estuvieron los trabajadores de SADOP, de la CGT y de la CTA por todos nosotros. Apoyamos esta lucha del SADOP y reafirmamos nuestra posición de acompañar todos los reclamos que los trabajadores hayan sostenido durante años”.



El diputado Carlos Del Frade, por su parte señaló: “la prepotencia de las patronales de escuelas privadas se tiene que terminar por eso viene muy bien exhibir y mostrar que son trabajadores y trabajadoras de la educación y además en medio de un gobierno que efectivamente como el de la provincia de Santa Fe posó de socialista y que terminó olvidando aquello que al principio hizo bien y terminó haciendo casi como un fulbito para la tribuna, y esa es la diferencia: una cosa es la inflación de palabra y otra cosa es el tamaño de los hechos.



Por eso la lucha de los trabajadores docentes privados es fundamental para denunciar las hipocresías de las patronales y de los gobiernos que posan de progresistas y terminan generando una gran complicidad con esas patronales, por eso estamos acá y vamos a correr el 17 de noviembre, en el día del militante.”



>>> Maratón por la Carrera Docente

Este evento se llevará adelante el próximo domingo 17 a partir de las 8:30hs, partiendo del emblemático Puente Colgante en la ciudad de Santa Fe.

Para participar, las y los interesados pueden inscribirse personalmente en la sede sindical del SADOP o a través de la página web: www.laptime.com.ar en los distintos recorridos que se ofrecen: 10k, 5k o la caminata de 2,5k.



