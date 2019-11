https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo una audiencia y Diego no fue Villafañe a Maradona: "No me importa lo que haga con sus cosas; no quiero que hable mal de su hija"

Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Armando Maradona, le pidió hoy al director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata que no "hable mal de su hija" y aclaró que no le importa "lo que él haga con sus cosas", luego de que el astro futbolístico anunciara en un video que planeaba "donar todo" su patrimonio para no dejar herencia.



"Las voy a salir a defender con uñas y dientes, como cualquier mamá", aseguró Claudia Villafañe esta tarde al término de una audiencia en los Tribunales en lo Civil de la calle Lavalle al 1200 en respuesta a Maradona por el cruce que mantuvo con la hija menor de ambos.



Del mismo modo en que lo había hecho previamente a través de Instagram, Villafañe salió al cruce del ex futbolista, quien en las últimas horas difundió un video en el que cargó contra su hija Gianinna y anticipó su decisión de "donar todo".

"No me importa lo que él haga con sus cosas, lo que no quiero es que hable mal de su hija, que es mi hija también. Por eso salté", respondió Villafañe mientras intentaba eludir a cronistas, camarógrafos y fotógrafos a lo largo de casi 100 metros sobre la calle Lavalle.



Y, agregó: "A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, sea la mía o de quien sea. Él no puede hablar así de un hijo".



"Eso es lo que me enoja, y voy a salir a defender a mis hijas con uñas y dientes, como cualquier mamá", sostuvo Villafañe.



El nuevo capítulo de cruces entre Maradona, su ex esposa y las hijas de ambos, el ex futbolista hizo público a través de la red social Instagram un video en el que afirma no estar muriéndose y aclaró que dormía "plácidamente" por estar trabajando.



"Quiero decir que no me estoy muriendo para nada; duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no lo sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que uno deja que por lo que uno hace", afirmó Maradona.



A ese video, le sumó un texto que indicaba que estaba "más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío".



Diego Maradona contestó de esa forma a posteos previos de su hija quien alertó que a su padre lo estaban "matando por dentro" y lo comparó con un león que estaba "empastillado" para que el público pudiera acercarsele en un zoológico.

Claudia Villafañe llegó pasadas las 11:30 de hoy, al cuarto piso de la sede judicial ubicada en la calle Lavalle 1212 acompañada por su abogado, Fernando Burlando, para participar de una audiencia convocada en el marco de una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos para comprar departamentos en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.



A la audiencia, que se desarrolló desde las 12:10 durante aproximadamente una hora, no se presentó Maradona pero sí su abogado, Matías Morla.



Por tratarse de una audiencia confesional en este proceso, la ausencia de Maradona fue interpretada por la parte demandante como inscripta en el artículo 417 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que da por "confeso" al demandado, dijeron fuentes vinculadas al caso.



Según ese artículo del Código, "si el citado no compareciere a declarar dentro de la media hora de la fijada para la audiencia o si habiendo comparecido rehusare responder o respondiere de una manera evasiva, el juez, al sentenciar, lo tendrá por confeso sobre los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas".



Con información de Telam