Convocarán a la Asamblea Legislativa para la última semana del mes. Sumarían candidatos a la Defensoría del Pueblo.

Para cargos en el Poder Judicial Últimos pliegos de Lifschitz

El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura veintiún pliegos para ocupar cargos vacantes en distintos ámbitos del Poder Judicial, pliegos que serían considerados por la Asamblea Legislativa en la última semana de noviembre a pocos días de terminar los mandatos de los actuales integrantes de las cámaras de Diputados y de Senadores.

El paquete de pliegos comprende la ratificación del Defensor Regional de Venado Tuerto; once fiscales adjuntos para Rosario; cinco pliegos para el Servicio de Defensa; tres jueces penales y una jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial para Esperanza.

La decisión de completar el envío de pliegos que habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura provocará otro cortocircuito con la futura gestión de Omar Perotti. En Diputados, la oposición justicialista había pedido que no se envíen más nombres. En caso de no ser considerados en noviembre, los pliegos quedarían fictos recién en los primeros días de mayo del 2020.

En los próximos días el Poder Ejecutivo sumaría también los nombres de los dos candidatos a cargos de Defensor del Pueblo adjunto Zona Norte, Jorge Henn, y zona Sur, Gabriel Savino más allá del pedido de no envío realizado por el bloque de diputados del PJ. También en Casa de Gobierno se especula con la posibilidad de remitir uno o dos pliegos para integrar el directorio del Enress debido a que en los próximos días renunciará Horacio Bertoglio mientras que a fines de diciembre vencerá el mandato de Oscar Urruty.

Los postulados

El Poder Ejecutivo propone a la Legislatura un nuevo mandato de Mariano Mascioli como Defensor Regional de Venado Tuerto. También para el Servicio Público de la Defensa propone a María Noel Severo y Orlando Toniolo (ambos adjuntos para Reconquista), Matías Daniel Daruich, adjunto para Vera y a Rafaela Florit y Oscar Olivera como subrogantes para Rafaela.

Más de la mitad de los pliegos contiene propuestas para fiscales adjuntos para Rosario. Se trata de Alejandro Ferlazzo, Gastón Avila, Patricio Javier Saldutti, Diego Ariel Meinero, Guillermina Torno, Pablo Lanza, Ramiro Ariel González Raggio; Cecilia María del Luján Cardinali; Aurelio Cicerchia, Franco Mariano Carbone y María Florencia Schiappa Pietra.

El Ejecutivo propone además a Virginia Ingaramo como jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Esperanza. También tres jueces penales para el sur santafesino, Aldo Baravalle y Paula Borrello para Venado Tuerto y Mauricio Clavero para Melincué.

Reconocimiento

La Cámara de Senadores y el vicegobernador Carlos Fascendini realizarán esta tarde un reconocimiento al dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen que representará su libro “La República. Vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio”.

La actividad se concretará en el hall del Palacio Legislativo.

Pedido al Senado

La Federación de Centros Comerciales de la provincia (Fececo) expresó su rechazo a la falta de tratamiento en el Senado del mensaje 4829 del Poder Ejecutivo que pretende extender por un año, la estabilidad fiscal otorgada por la ley 13.749.

Para la entidad, “el no tratamiento del mensaje, no solo atenta contra la posibilidad de las Pymes de sostenerse en el difícil escenario económico actual, sino también alimenta la espiral inflacionaria, caída de ventas, peligro de estabilidad laboral de miles de empleados y demás consecuencias generadas por un aumento de la ya asfixiante presión tributaria”. El sector entiende que “la no consideración de la propuesta del Ejecutivo es una nueva muestra de la falta de sensibilidad del sector político en general y de los Senadores en particular. La realidad de quienes diariamente conviven con la angustiante situación del comercio y de los trabajadores que pelean contra la crisis económica, parece no preocupar a quienes nos gobiernan, sino que la preocupación se centra en enconos y mezquindades políticas”.

Aclara que “no es interés del sector desfinanciar al futuro gobierno provincial, con el cual aún no hemos podido mantener ningún contacto ni acercamiento, sino, todo lo contrario, preservar la actividad económica y los puestos de trabajo que de ella dependen”.