Especulaciones Creen que el cepo cambiario continuará "La chance de levantarlo es cero", dijo un economista que pasó por el gobierno de Macri.

Economistas de vertientes opuestas coincidieron en que será imposible levantar el cepo cambiario cuando el 10 de diciembre próximo asuma Alberto Fernández como presidente.

Desde los equipos técnicos ligados a Fernández ya admitieron las dificultades que deberá afrontar el próximo gobierno para desactivar la restricción cambiaria impuesta por la administración de Mauricio Macri.

El economista Carlos Melconian, quien fue presidente del Banco Nación en la gestión de Cambiemos pero luego lo despidieron, aseveró que “no hay ninguna condición objetiva” para levantar el cepo cambiario apenas asuma Fernández.

“La chance de levantarlo es cero, al margen de que por vocación (el peronismo) sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante”, sostuvo el ex funcionario.

En declaraciones al canal de cable TN, dijo que “no hay margen para ensayar un programa de estabilización definitivo y exitoso el 10 de diciembre de 2019”.

Para Nicolás Trotta, coordinador de equipos técnicos del nuevo mandatario, “no va a ser fácil salir del cepo cambiario”, y consideró que “no hay una única medida que resuelva los problemas del país que se han agravado durante la gestión de Macri”.

“Todos observamos lo que fue una errática y equivocada política cambiaria del gobierno de Macri. Posar la mirada sobre esta medida de última instancia, y desesperada, es no analizar todas las alertas tempranas del sistema que el Gobierno no quiso ver”, alertó Trotta.

Admitió, por otra parte que “hay que ir a una discusión de fondo, porque ya afecta a los sectores medios y medios bajos por una mala política”.

Para el economista Roberto Cachanosky, “la gente eligió al dólar, el peso está agonizando”, y desechó la posibilidad de iniciar un plan para desdolarizar la economía argentina, idea que planteó la expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.

Estimó que el país tendría que adoptar un sistema de “competencia de monedas” y que la gente elija en cuál quiere operar.

“Argentina, hoy, no puede emitir moneda porque no tiene capacidad para emitirla. Lo que puede hacer es emitir algún pedazo de papel pero con respaldo en algo. Eso fue la convertibilidad, que en realidad es una caja de convertibilidad. Obvio que eso no resuelve los problemas”, agregó en una entrevista.

Por su parte, la exministra de Economía Felisa Miceli consideró que en lo que resta del mandato de Macri “hay posibilidades de que se siga cerrando el cepo, que haya un aumento el tipo de cambio o se aplique un nuevo reperfilamiento de deuda”.

Para la economista, “desdolarizar no es primordial, lo urgente es activarla; las medidas urgentes que se tienen que tomar el 10 de diciembre a la noche son generar mayor demanda”.

Según Miceli, “la situación que deja el Gobierno de Cambiemos es tremenda, lo que uno se entera de diferentes áreas del Estado es muy preocupante”.

Proponen medidas para reactivar el consumo

Empresarios del sector supermercadista, el comercio y las pymes plantearon que el próximo gobierno debe convocar a un acuerdo social para frenar la inflación y fortalecer el mercado interno.

El secretario general de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos, Miguel Calvete, sostuvo que “para frenar la inflación hace falta un acuerdo social, con la participación de todos los sectores”.



“Además, un acuerdo en el que si los precios aumentan 0,5% los salarios deben mejorar un 1%, a modo de ejemplo, para ir recuperando el poder adquisitivo de los sueldos”, señaló.

En declaraciones a NA, Calvete dijo que “se debe determinar una canasta básica de alimentos de productos y no categorías, porque eso se presta a la distorsión”.

Calvete pidió “convocar a pymes regionales y no depender tanto de las grandes compañías que son las cartelizadoras de precios”.

Dijo que las pymes “deben aportar a los artículos de una canasta básica porque tienen precios inferiores en un 30% al de las grandes empresas, y les permitirá posicionarse en las góndolas y reactivarán las economías regionales”.

“Debe haber una real quita del IVA, desde su origen en la industria, no como ahora que se aplicó en forma errónea, genera más inflación y permitió una ganancia adicional a las empresas”.

Para el sector supermercadista Calvete, hace falta una pesificación de tarifas y “acordar reglas laborales y tributarias acorde para cada sector, porque hoy un gran compañía tiene menos impuestos que las beneficia frente a las pequeñas empresas”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC) señaló “deberá haber mayor fomento a la inversión propiciando el crecimiento sostenido sin las distorsiones de precios observadas en el pasado”.

Vaca Muerta

El Ministerio de Hacienda evalúa postergar la licitación internacional convocada para la construcción de un nuevo gasoducto troncal que permita incrementar la capacidad de evacuación de la producción de gas natural de Vaca Muerta, informaron fuentes oficiales. La medida significaría una nueva postergación del proyecto considerado clave para el sector de los no convencionales y que demandaría inversiones de hasta unos US$ 2.000 millones en dos grandes etapas de desarrollo, agregaron las fuentes consultadas por Télam.