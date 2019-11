Claudio Girardi: "Los bancarios nos paramos para enfrentar a las políticas neoliberales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe, Claudio Girardi, trazó un panorama nacional y provincial en la jornada de festejo de los trabajadores del sector.

En diálogo con El Litoral, el secretario de la Asociación Bancaria sostuvo que “el Día del Bancario nos encuentra en un momento en el que políticamente hemos revertido una realidad -en un acto electoral- ya que la mayoría del pueblo argentino votó por la fórmula Fernández-Fernández y esto nos posiciona mejor hacia al futuro a sabiendas de que van a quedar un montón de cuestiones muy complejas”.

Sostuvo que “los trabajadores argentinos y en general -y los bancarios en particular-, hemos pasado cuatro años muy duros. En nuestro caso hubo una persecución tanto a nuestro sindicato como a nuestra obra social por ser opositores a las políticas del presidente Mauricio Macri. No han encontrado absolutamente nada pero ha sido una notable persecución y esto nos puso fuertes como organización sindical a nivel nacional por la discusión paritarias que hemos tenido. En ellas buscamos que cada bancario y bancaria no pierda poder adquisitivo de su salario y porque en la calle hemos defendido cada uno de nuestros derechos laborales”.

Como contracara reconoció que hubo “hemos perdido en el marco de las paritarias” ya que “en todo el mundo cuando los Banco Centrales ante las nuevas políticas y técnicas sobre el trabajo, como en la banca digital, se convoca a los trabajadores. Pero en el gobierno de Macri el Banco Central de la República Argentina no convocó a los trabajadores. Por ese motivo no estamos representados y eso nos ha provocado que han avanzado muchísmos empresarios de la banca electrónica y digital y no han cumplido con nuestro convenio colectivo siendo que está regulado el sector. Esto es muy preocupante. Nosotros vemos que en el mundo la banca digital se maneja con procedimientos que no son claros ni limpios y que no tienen mucho control a nivel mundial y tampoco en la Argentina. Esta es una discusión que vamos a llevar con el nuevo gobierno para estar adentro de esa dicusión paritaria y para que muchos trabajadores que hacen actividad bancaria -y no están con el convenio bancario porque están en la banca digital-, pasen a ser trabajadores bancarios”.

Un gremio de pie

Girardi resaltó el valor de “participar en una organización sindical como la nuestra, siente particular orgulloso por ser parte de esta organización que prefirió estar luchando de pie y no arrodillado ante las políticas de un gobierno neoliberal. Y eso ha marcado la diferencia de nuestro sindicato con algunos otros. Porque hemos sallido a pelear desde el principio, porque nos dimos cuenta de arranque que estas políticas iban en contra de las mayorías populares e inclusive no solo trabajadores registrados, sin registrar y jubilados, sino también a la pequeña y mediana empresa. Porque estas políticas nacionales hicieron que terminemos discutiendo la timba financiera con las lebacs, las leliqs, la compraventa de moneda extranjera y no los créditos a la producción, los créditos para el acceso a la vivienda que son los temas que más dedican habitualmente los trabajadores bancarios en el país”.

Agregó que es su deseo de que “en el próximo proceso democrático a partir del 10 de diciembre se reviertan estas medidas, generando una banca pública muy fuerte. Porque podemos afirmar que al Banco Nación lo han desguazado y vaciado de recursos y, además, lo han dejado con un atraso tecnológico notable porque hace cuatro años no incorporan absolutamente nada. Para nosotros el Banco Nación es la nave insignia del sistema financiero debe fortalecerse. Sobre el particular ya se expresó Alberto Fernández sobre el tema de fortalecer la banca pública (Banco Central, Banco Nación, Bice o el Banco Provincia de Buenos Aires que es el segundo más importante del país) para que tengamos un proceso importante de crecimiento de la banca pública”.

En la provincia

Más adelante sostuvo que “en el caso de la provincia de Santa Fe estamos en medio del proceso de licitación el agente financiero. El Gobierno provincial incorporó cuestiones de los trabajadores que le pedíamos desde la organización sindical, por ejemplo, que se mantenga la Casa Central en la provincia que el agente financiero incorpore a los trabajadores que quieran pasarse -en el caso de que no sea el Banco de Santa Fe- a otra empresa con los mismos derechos conseguidos, antigüedad y el mismo cargo, y que estuviera en el pliego. Hoy está abierto el segundo sobre, el oferente es el actual agente financiero -el Banco de Santa Fe- y como -al menos hasta el viernes pasado- no había ningún tipo de avance, le hemos solicitado que el gobernador Miguel Lifschitz adjudique lo antes posible porque corren riesgo casi 2.000 puestos de trabajo en toda la provincia. Y si está todo bien, debería licitar, adjudicar y firmar el contrato para los próximos cinco años con opción a cinco más, para resguardar la fuente de empleo y los puestos de trabajo. Estas son cuestiones centrales”.

Agregó que “en el resto de la actividad vemos que en algunos bancos hay una menor cantidad de trabajdores, fruto de que o porque se jubilan o por acuerdo con las empresas no se recuperan los puestos de trabajo. Hoy esto no se ve tanto en la atención al público porque -como decía- los bancos no están otorgando créditos para la producción, para el consumo, para la vivienda sino que están abocados a los grandes negocios y la timba financiera. Si la Argentina recupera en nuestro sector el otorgamiento de créditos accesibles para las Pymes, para las grandes empresas como para el público en general, nosotros vamos a necesitar una planta de trabajadores para atender a esa demanda”.

Finalmente recordó que “nuestro sindicato se creó en 1924 y hay que reconocer el trabajo del secretariado, del cuerpo de delegados y hasta alguna lucha como hemos tenido en el Banco Hipotecario durante 12 días para recuperar un puesto de trabajo y que resultó fructífera. A nivel nacional el orgullo de estar dentro de un gremio que se paró frente a las políticas neoliberales, con una posición valiente y responsable y que hoy nos encuentra con la alternativa de tener la posibilidad de diálogo con un gobierno progresista donde la banca le sirva a la gente y no a la bicicleta financiera”.